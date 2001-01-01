16.03.17 Rakuten готовится обслуживать множество дронов

Японский интернет-гигант Rakuten и американский стартап AirMap создадут совместное предприятие по управлению воздушным трафиком беспилотников. Цель сотрудничества – создать систему, которая обеспечит безопасный трафик для большого количества дронов в ограниченном воздушном пространстве.

В Японии беспилотники используются намного больше, чем где бы то ни было, причем в самых разных областях: в сельском хозяйстве, в инфраструктурных инспекциях, в строительстве. Испытания доставки онлайн-заказов беспилотниками Rakuten проводил вплоть до июня прошлого года.

Как и Amazon, японский интернет-гигант стремится обеспечить доставку на порог дома или на подоконник в квартире в течение часа. Вопреки мнению западных экспертов, в Rakuten видят огромный потенциал низкого воздушного пространства, где конкуренцию дронам создают лишь птицы и радиоволны.

Американский стартап AirMap недавно получил от Microsoft Ventures $26 млн инвестиций. Их планируется потратить на открытие офисов в Калифорнии и Германии. Технология картографирования, которую он предлагает, может обеспечить безопасность движения большого количества автономного транспорта на низких высотах. Речь, в том числе, идет и о летающих автомобилях.