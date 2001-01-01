10.02.17 Доставка дронами не взлетит?

Дроны хороши для рекламы Amazon Prime, но в логистике их применение завязнет, как в болоте. К такому мнению пришли в своем прогнозе аналитики Gartner.

По их мнению, на долю дронов в 2020 году будет приходиться менее одного процента рынка доставки. Более того, повлиять на этот рынок беспилотники не смогут еще много лет. Экономическая выгода от их использования сомнительна, поскольку потребуются большие вложения для обеспечения возврата летательных аппаратов в определенную точку. К тому же, не везде беспилотники смогут сбрасывать груз. Тестовый запуск доставки дронами Amazon в Великобритании работает всего лишь для двух клиентов, которые предоставили для этого лужайки перед своими домами. Кроме того, беспилотники могут доставлять очень ограниченный ассортимент товаров.

В Gartner уверены, что в первую очередь дроны будут использоваться для доставки не частным лицам, а компаниям, которые скорее смогут оборудовать места для принятия грузов. "Мы полагаем, что компании станут использовать беспилотники для внутренних сервисов, где логистика не является таким уж значимым фактором", - отмечает главный аналитик Gartner Джеральд Ван Хой.

Тем не менее, производство дронов как для частного использования, так и для бизнеса растет с небывалой скоростью: в этом году объем рынка увеличится по сравнению с прошлым годом на 34% и превысит $6 млрд. К 2020 году он составит $11,2 млрд. Аналитики полагают, что в 2017 году будет произведено почти три миллиона дронов, что на 39% больше, чем в прошлом. В основном эта динамика распространяется на беспилотники для частного использования, то есть игрушки, при помощи которых можно делать фотографии. Цена на них достаточно низкая.

А вот на дроны, которые используются в бизнесе, в том числе и в сельском хозяйстве, цена значительно выше. Аналитики отмечают, что такой дисбаланс может привести к падению спроса на промышленные дроны, поскольку гораздо дешевле переделать игрушку в рабочий беспилотник, чем купить уже готовый.

Ранее в Wal-Mart и его партнере компании JD.com пообещали наладить быструю доставку онлайн-заказов в городах и сельской местности Китая при помощи беспилотников. В компании заявили, что готовы таким образом доставлять покупки из своего онлайн-магазина в течение часа.