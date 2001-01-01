07.03.17 Европейцы чаще покупают в Китае, чем в США

DPD group опубликовала итоги исследования eCommerce Barometer 2016, посвященного поведению европейских онлайн-покупателей. Более половины опрошенных имеют опыт покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Выборка была составлена из равного количества так называемых активных, умеренных и разовых онлайн-покупателей. Критерием служило среднее количество покупок в Интернете за год.

Активные покупатели совершают в среднем 3,3 покупки в месяц. Среди них поровну мужчин и женщин. Почти половина таких покупателей относится к возрастной группе от 18 до 34 лет и, как правило, живет в городах. Наиболее популярны для них одежда, книги и обувь. При этом в 79% случаях доставка заказывается на дом, а в 18% - в пункт выдачи. Такие покупатели в 74% случаев покупают в интернет-магазинах Европы, в 40% - в китайских и 37% - в США.

Среди умеренных покупателей доля мужчин составляет 48%. Самая большая возрастная их группа приходится на возраст 35-54 года (43%) с низким доходом (59%). Среди товаров, приобретаемых через Интернет, 53% умеренных покупателей отдают предпочтение одежде, 47% - книгам и 42% - обуви. Здесь доля покупок в европейских интернет-магазинах несколько ниже, чем у активных онлайн-покупателей – 68%. В 84% случаев также предпочтительна доставка на домашний адрес. Наиболее популярные товарные категории те же, что и у активных покупателей - одежда, книги и обувь.

Согласно статистике, 61% разовых покупателей делает заказы в интернет-магазинах Европы, 38% заказывают товары из Китая и 30% - из США. В 68% случаев это люди с низким доходом. Третья по популярности товарная категория среди них отличается от предпочтений активных и умеренных покупателей – это не обувь, а техника и электроника.

Более 52% опрошенных европейцев уже совершали покупки в зарубежных интернет-магазинах. Наиболее часто они покупают онлайн в соседних европейских странах (69%), США (40%) и Китае (34%). Среди соседних европейских стран в качестве места покупки лидируют Великобритания (33%), Германия (28%) и Франция (13%).

76% австрийцев, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки в немецких онлайн-магазинах. 41% бельгийцев, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки во французских онлайн-магазинах. 40% французов, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки в британских онлайн-магазинах.

По результатам опроса, 31% тех, кто еще ни разу не покупал в зарубежных интернет-магазинах, в качестве возможной причины, по которой они начнут совершать такие покупки, назвали отсутствие нужных товаров у местных онлайн-продавцов. Другими потенциальными причинами стали более привлекательная цена и более понятные условия доставки и возврата.

Среди основных устройств, которые европейские жители предпочитают покупать онлайн, можно выделить ноутбуки (63%), стационарные компьютеры (53%) и смартфоны (35%).

Адаптивность сайта считают важным критерием для совершения покупок 42% европейских онлайн-покупателей.

В качестве критериев для выбора интернет-магазина были названы доверие бренду, рекомендации в соцсетях от людей, которым доверяют, и "сарафанное радио". Онлайн-реклама оказалась важна только в 5% случаев. При этом 67% онлайн-покупателей периодически задумываются о смене уже проверенного интернет-магазина.

Наиболее важно доверие к бренду в Австрии, Великобритании и Чехии.

В качестве самого предпочтительного способа оплаты европейцы выбирают электронные кошельки (42% опрошенных). Наиболее распространена оплата картами Visa/MasterСard в таких странах, как Литва (56%), Швейцария (55%) и Бельгия (51%).

Наложенный платеж является наиболее популярным способом оплаты в Словакии (72%), Румынии (69%) и Венгрии (54%).

В среднем доставку домой выбирают 84% европейцев, покупающих в Интернете. Но некоторые страны имеют собственные отличные предпочтения. Так, 81% эстонцев предпочитают забирать заказы из постаматов, 55% французов – из пунктов выдачи. Четверть чешских респондентов свои заказы получают в розничных магазинах, а 13% немецких покупателей легко доверяют получение своих покупок соседям. Жители старой доброй Англии в 10% случаев вообще любят, чтобы их заказ для выдачи спрятали в надежном месте.

Основные причины покупать онлайн таковы: понятная и детализированная стоимость (91%), бесплатная доставка, бесплатный возврат и четкая процедура возврата товара (89%). Интернет-магазин, предлагающий быструю доставку на следующий день, трекинг заказа и возможность переноса доставки, также будет пользоваться популярностью.

Тройка наиболее популярных товарных категорий, которые покупают онлайн европейцы, выглядит так: одежда, книги и обувь. Потенциально европейские покупатели готовы приобретать через интернет небольшие предметы мебели / декора для дома (20%), DVD / CD / видеоигры (18%), крупную и другую бытовую технику (18%).

Исследование проводилось компанией Kantar TNS по заказу DPD с 19 сентября по 7 октября 2016 года в 21 стране Европы. В ходе исследования было опрошено 23 450 онлайн-покупателей.