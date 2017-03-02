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06.03.17 

JD отделился от своего финансового бизнеса

JD отделился от своего финансового бизнеса

Китайский ритейлер JD.com продает свою финансовую дочку за 2,1 млрд долларов, но сохранит право на 40% доходов компании.

В JD хотят, чтобы из их финансового подразделения появился достойный конкурент компании Ant Financial, созданной основателем Alibaba Джеком Ма. Имя покупателя пока не раскрывается. Известно лишь, что стороны планируют закрыть сделку к середине этого года. Отметим, что о планах выделения JD Finance в отдельную компанию было заявлено еще в ноябре прошлого года.

Предполагается, что JD Finance предложит своим клиентам кредиты, страховки и прочие финансовые услуги. В ближайшее время компания займется получением всех необходимых лицензий. Стоит отметить, что зарабатывать и искать финансирование планируется на внутреннем рынке. К слову, во время последнего инвестиционного раунда компания привлекла 7 млрд долларов.

Продажа финансовой структуры может позитивно сказаться на ecommerce направлении JD. Некоторые аналитики уверены, что единая компания отпугивала инвесторов, так как они не готовы были брать на себя риски, создаваемые JD Finance. Теперь же этой проблемы нет.

Ожидается, что полученные от продажи JD Finance деньги будут направлены в ecommerce. В частности, на поддержание "ценовой войны" на быстро развивающемся рынке потребительских товаров. Например, туалетной бумаги и безалкогольных напитков.

Стоит отметить, что и Alibaba, и JD сейчас активно осваивают сельские рынки, так как в китайских городах слишком высока конкуренция. Тем более, что Интернет сейчас уверенно проникает в китайскую провинцию.

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