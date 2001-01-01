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03.03.17 

Издатели находят в онлайне прямой выход на читателя

Издатели находят в онлайне прямой выход на читателя

Домен одного из крупнейших российских книжных интернет-магазинов Read.ru перешел в собственность группы "Эксмо-АСТ". Как сообщает "КоммерсантЪ", предыдущий владелец домена компания "Логос-Интернет" столкнулась с претензиями кредиторов и попала под процедуру наблюдения. Стоимость сделки не оглашается ни покупателем, ни продавцом.

"Эксмо-АСТ" планирует развивать на новой площадке собственный интернет-ритейл под брендом Book24. Президент группы Олег Новиков объяснил покупку тем, что домен имеет довольно высокую узнаваемость среди читателей книг. Пока что посетители Read.ru перенаправляются в собственный интернет-магазин "Эксмо-АСТ" - Book24.

Гендиректор группы "Азбука-Аттикус" Леонид Шкурович назвал покупку данного домена группой "Эксмо-АСТ" логичным шагом. "У Read.ru большая аудитория, поэтому покупка домена - логичное решение для "Эксмо-АСТ", - прокомментировал он. Шкурович добавил, что интернет-магазин какое-то время считался третьим игроком на рынке после "Лабиринта" и Ozon.ru.

Совладелец "Альпины Паблишер" Александр Лиманский считает, что Book24 сможет развиваться в том числе за счет существующей пользовательской базы Read.ru. По его словам, собственный онлайн-магазин дает издателям прямой выход на читателя.

Домен Read.ru зарегистрирован на ООО "Финанс-Медиа", магазином управляло ООО "Логос-Интернет". Последнюю компанию в ноябре прошлого года кредиторы потребовали признать банкротом. О том, что у Read.ru возникли проблемы, стало известно еще в прошлом году.

По данным Роспечати, Read.ru входил в число крупнейших книжных интернет-магазинов по состоянию на февраль 2016 года, располагая 1,5 млн наименований книг. Онлайн-площадка была основана в 2009 году. Аудитория Read.ru до начала проблем достигала 1,2 млн пользователей (данные SimilarWeb за октябрь 2016 года).

Посещаемость Book24 "Эксмо-АСТ" в январе 2017 года составила 1,1 млн пользователей. На переходы с партнерских доменов приходится около трети этого трафика, 47% составляет трафик с Read.ru.

Ранее мы сообщали, что издательства "Альпина Паблишер" и "Азбука-Аттикус" прекратили поставки книг в интернет-магазин "Лабиринт". 

Общий объем онлайн-продаж книг в Росии по итогам 2016 года оценивается в 14-15 млрд рублей. 

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