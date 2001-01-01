21.02.17 Низкая маржинальность оттолкнула издателей

Издательства "Альпина Паблишер" и "Азбука-Аттикус" прекратили поставки книг в интернет-магазин "Лабиринт". Как сообщил "КоммерсантЪ", компании жалуются на невыгодные условия сотрудничества, которые приводили к низкой маржинальности.

Совладелец "Альпины" Александр Лиманский объяснил причины разрыва с "Лабиринтом" после 10 лет сотрудничества: интернет-магазин требует существенные скидки и бонусы, а также заставляет делать запасы книг на складе на шесть месяцев продаж.

На этот онлайн-магазин приходилось порядка 12% книжных продаж "Альпины" и 8% всего оборота группы. Лимановский добавил, что после ухода из "Лабиринта" доход "Альпины" существенно вырос. При этом продажи издательства в других интернет-магазинах увеличились от 20% до 50%. В целом онлайн-продажи дают 50-60% оборота компании.

Генеральный директор "Азбуки-Аттикус" Леонид Шкурович допускает, что сотрудничество с "Лабиринтом" возобновится. По его словам, совокупно на интернет-продажи в издательстве приходится около 25% оборота. Какую долю в онлайн-канале имеет именно "Лабиринт", он не уточнил.

Ранее с этим интернет-магазином прекратило сотрудничать издательство "Росмэн". Его директор Борис Кузнецов сообщил, что возможности возобновления продаж через "Лабиринт" рассматриваются каждый год, однако каждый раз условия оказываются невыгодными.

По данным источника на рынке, маржинальность годового оборота через "Лабиринт" может оказаться в четыре раза меньше, чем в среднем при работе с альтернативными продавцами. Требование по товарным запасам, по его словам, также противоречит обычной для рынка практике держать запасы от недели до двух месяцев.

Другой источник сообщил, что завышенные требования "Лабиринта" компенсируются тем, что у онлайн-магазина хорошие продажи. Сотрудничество с ним более комфортно для больших издательств, которые могут позволить себе продавать часть тиража с меньшей маржинальностью.

"Лабиринт" - крупнейший в стране книжный интернет-магазин. Общий объем онлайн-продаж книг по итогам 2016 года оценивается в 14-15 млрд рублей , то есть около 20% от всего книжного рынка. "Лабиринт" входит в одноименный холдинг вместе с издательством "Лабиринт пресс" и розничной сетью "Книжный лабиринт". Выручка ООО "Лабиринт.ру" в 2015 году составила 6,04 млрд рублей, чистая прибыль - 2,5 млн руб. Холдинг принадлежит Евгению Патрушеву.