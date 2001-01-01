22.02.17 Число постаматов "тапочной" доступности растет

Интернет-магазины теперь могут доставлять заказы в постаматы уже 40 домов в Санкт-Петербурге. В этом году в компании TelePort планируют расширить сеть и на Москву.

Два очередных постамата установлены в петербургских ЖК "Шуваловские высоты" и "Три Апельсина". В ближайший месяц также планируется появление новых постаматов в Приморском районе – одном из самых густонаселенных.

Компания TelePort занимается установкой постаматов исключительно в подъездах многоквартирных жилых домов. Генеральный директор TelePort Евгений Коновалов назвал такой подход форматом "тапочной доступности", тем самым подчеркивая отличие от декларируемой конкурентами шаговой доступности.

В декабре 2016 года TelePort начал работать с логистическим оператором DPD. Эта партнерская интеграция позволила компании TelePort взаимодействовать более чем с 600 интернет-магазинами.