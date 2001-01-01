20.12.16 DPD осваивает почтаматы в подъездах

Логистический оператор DPD объявил о начале сотрудничества с сетью почтаматов TelePort, терминалы которой устанавливаются в подъездах многоквартирных жилых домов. Интернет-магазины, сотрудничающие с логистической компанией, смогут доставлять заказы жителям некоторых районов Санкт-Петербурга прямо в парадные.

"Наша компания старается реагировать на самые актуальные потребности получателей заказов интернет-магазинов: в столицах существует огромное количество способов доставки, и клиенты привыкли выбирать именно тот, который нужен в данный момент, - рассказала директор по продажам DPD в России Наталья Плетнева. – Санкт-Петербург стал первым городом России, где забрать посылку можно из почтамата TelePort прямо у себя в подъезде".

Партнерская интеграция с DPD позволит компании TelePort сотрудничать с более чем 600 интернет-магазинами.

"Совместно с компанией DPD мы подготовили жителям, где установлены постаматы TelePort, подарок к Новому году. Список интернет-магазинов, где можно сделать заказ прямо к себе в парадную, существенно вырос. Теперь можно будет приобрести абсолютно любой товар на свой вкус!", – отметил генеральный директор сети почтаматов TelePort Евгений Коновалов.

TelePort – молодая компания, которая устанавливает свои почтаматы в жилых комплексах. Первый проект был успешно реализован в ЖК "Северная долина" в Санкт-Петербурге. До конца года планируется установить терминалы еще в трех ЖК северной столицы, в результате чего их количество вырастет до 110. В планах компании увеличить сеть до 800 почтаматов в Москве и Санкт-Петербурге в 2017 году.

Почтаматы TelePort оснащены автоматически открывающимися ячейками разных размеров, что позволяет закладывать в них самые разные отправления.

Еще в начале года в DPD отмечали, что рост оборота компании в первую очередь связан с обслуживанием интернет-магазинов. Летом логистический оператор заключил договор с сетью "220 вольт", что позволило ему доставлять в расположенные в магазинах пункты выдачи крупногабаритные товары.