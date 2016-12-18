Philharmonic:



Добрый день.



Работаю с несколькими курьерскими компаниями: CDEK, BOXBERRY, Dostavka.Guru, Деловые лини и другие.

Итак по порядку:

1.в основном пользуюсь услугами компании Dostavka Guru.

Плюсы:

- быстрый возврат денег за наложенный платеж;

- сроки и стоимость доставки;

- дешевый забор груза. К слову находимся за 40 км от МКАД.

- индивидуальный подход, всегда можно обсудить отдельные условия сотрудничества. Есть возможность лично поговорить с Директором, который с пониманием выслушает и предложит варианты решения.

Минусы:

- отвечают на вопросы в течении 2-3 часов максимум (не всегда удобно для клиента, который находится в ПВЗ), поэтому зачастую приходится дублировать запрос по телефону. Но при звонке, менеджеры всегда оперативно решают вопрос.

2. Компания CDEK, использую не так часто.

Плюсы:

- очень известная компания и на слуху у многих клиентов.

- отрабатывает свои функции курьерской компании.

Минусы:

- плохая обратная связь, даже если есть личный менеджер.

- не самая дешевая доставка.

- долго возвращаются деньги от наложенных платежей (до 4-х недель).

- курьеры не всегда вежливы с клиентом (в Регионах)

3. Деловые линии, отправляю особые грузы.

Плюсы:

- есть практически везде

- везут наземным транспортом

- выгодно для больше грузов и корреспонденции.

Минусы:

- не принимают наложенный платеж

- долгие сроки доставки.



Выбор компании остается за Вами. Если есть вопросы - пишите в личку.

Наконец-то адекватный коммент и по существу.... многие люди заходят на форумы сталкиваясь с подобными вопросами и видят тупые советы из разряда - "как жить дальше"... Народ, пожалуйста, побольше делитесь реальным опытом! В данном случае, какими Вы курьерскими службами пользуетесь, плюсы и минусы.... Спасибо Philharmonic