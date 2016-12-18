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Курьерская служба для маленького интернет-магазина
18/12/2016
120к прибыли с 30 заказов ?
т.е. с одного заказа 4000р. прибыли и вам жалко потратиться на курьерку ?
Опять же выше уже написал смотрите Пешкарики.
Вам их для доставки по столицам хватит.
300 рублей всего на заказ.
Дальние регионы (наверняка это единичные заказы) отвозите в какой нибудь СДЕК , изивей (ПЭК), Boxberry или Почту РФ сами.
Хотите в одном месте все и сразу и не платить за забор, так в чем проблема - размещаете склад поближе к какому нибудь пункту приема (у многих курьерок на их ПВЗ можно и отправлять) и отвозите вечером ежедневно все в одно место.
Но в этом случае ИП завести придется... и 6% с оборота все таки заплатить, а на самом деле с накладными на банк и фонды считайте все 8%
Если расти не собираетесь, то может оно вам и не надо, тогда см. выше. А если предполагаете увеличивать обороты, то никуда не денешься все равно.
120к прибыли с 30 заказов ?
т.е. с одного заказа 4000р. прибыли и вам жалко потратиться на курьерку ?
Опять же выше уже написал смотрите Пешкарики.
Вам их для доставки по столицам хватит.
300 рублей всего на заказ.
Дальние регионы (наверняка это единичные заказы) отвозите в какой нибудь СДЕК , изивей (ПЭК), Boxberry или Почту РФ сами.
Хотите в одном месте все и сразу и не платить за забор, так в чем проблема - размещаете склад поближе к какому нибудь пункту приема (у многих курьерок на их ПВЗ можно и отправлять) и отвозите вечером ежедневно все в одно место.
Но в этом случае ИП завести придется... и 6% с оборота все таки заплатить, а на самом деле с накладными на банк и фонды считайте все 8%
Если расти не собираетесь, то может оно вам и не надо, тогда см. выше. А если предполагаете увеличивать обороты, то никуда не денешься все равно.
07/04/2017
Добрый день.
Работаю с несколькими курьерскими компаниями: CDEK, BOXBERRY, Dostavka.Guru, Деловые лини и другие.
Итак по порядку:
1.в основном пользуюсь услугами компании Dostavka Guru.
Плюсы:
- быстрый возврат денег за наложенный платеж;
- сроки и стоимость доставки;
- дешевый забор груза. К слову находимся за 40 км от МКАД.
- индивидуальный подход, всегда можно обсудить отдельные условия сотрудничества. Есть возможность лично поговорить с Директором, который с пониманием выслушает и предложит варианты решения.
Минусы:
- отвечают на вопросы в течении 2-3 часов максимум (не всегда удобно для клиента, который находится в ПВЗ), поэтому зачастую приходится дублировать запрос по телефону. Но при звонке, менеджеры всегда оперативно решают вопрос.
2. Компания CDEK, использую не так часто.
Плюсы:
- очень известная компания и на слуху у многих клиентов.
- отрабатывает свои функции курьерской компании.
Минусы:
- плохая обратная связь, даже если есть личный менеджер.
- не самая дешевая доставка.
- долго возвращаются деньги от наложенных платежей (до 4-х недель).
- курьеры не всегда вежливы с клиентом (в Регионах)
3. Деловые линии, отправляю особые грузы.
Плюсы:
- есть практически везде
- везут наземным транспортом
- выгодно для больше грузов и корреспонденции.
Минусы:
- не принимают наложенный платеж
- долгие сроки доставки.
Выбор компании остается за Вами. Если есть вопросы - пишите в личку.
Добрый день.
Работаю с несколькими курьерскими компаниями: CDEK, BOXBERRY, Dostavka.Guru, Деловые лини и другие.
Итак по порядку:
1.в основном пользуюсь услугами компании Dostavka Guru.
Плюсы:
- быстрый возврат денег за наложенный платеж;
- сроки и стоимость доставки;
- дешевый забор груза. К слову находимся за 40 км от МКАД.
- индивидуальный подход, всегда можно обсудить отдельные условия сотрудничества. Есть возможность лично поговорить с Директором, который с пониманием выслушает и предложит варианты решения.
Минусы:
- отвечают на вопросы в течении 2-3 часов максимум (не всегда удобно для клиента, который находится в ПВЗ), поэтому зачастую приходится дублировать запрос по телефону. Но при звонке, менеджеры всегда оперативно решают вопрос.
2. Компания CDEK, использую не так часто.
Плюсы:
- очень известная компания и на слуху у многих клиентов.
- отрабатывает свои функции курьерской компании.
Минусы:
- плохая обратная связь, даже если есть личный менеджер.
- не самая дешевая доставка.
- долго возвращаются деньги от наложенных платежей (до 4-х недель).
- курьеры не всегда вежливы с клиентом (в Регионах)
3. Деловые линии, отправляю особые грузы.
Плюсы:
- есть практически везде
- везут наземным транспортом
- выгодно для больше грузов и корреспонденции.
Минусы:
- не принимают наложенный платеж
- долгие сроки доставки.
Выбор компании остается за Вами. Если есть вопросы - пишите в личку.
Евгений Евгений,
Владелец, Руководитель Омилик
Владелец, Руководитель Омилик
05/09/2017
Наконец-то адекватный коммент и по существу.... многие люди заходят на форумы сталкиваясь с подобными вопросами и видят тупые советы из разряда - "как жить дальше"... Народ, пожалуйста, побольше делитесь реальным опытом! В данном случае, какими Вы курьерскими службами пользуетесь, плюсы и минусы.... Спасибо Philharmonic
Philharmonic:
Добрый день.
Работаю с несколькими курьерскими компаниями: CDEK, BOXBERRY, Dostavka.Guru, Деловые лини и другие.
Итак по порядку:
1.в основном пользуюсь услугами компании Dostavka Guru.
Плюсы:
- быстрый возврат денег за наложенный платеж;
- сроки и стоимость доставки;
- дешевый забор груза. К слову находимся за 40 км от МКАД.
- индивидуальный подход, всегда можно обсудить отдельные условия сотрудничества. Есть возможность лично поговорить с Директором, который с пониманием выслушает и предложит варианты решения.
Минусы:
- отвечают на вопросы в течении 2-3 часов максимум (не всегда удобно для клиента, который находится в ПВЗ), поэтому зачастую приходится дублировать запрос по телефону. Но при звонке, менеджеры всегда оперативно решают вопрос.
2. Компания CDEK, использую не так часто.
Плюсы:
- очень известная компания и на слуху у многих клиентов.
- отрабатывает свои функции курьерской компании.
Минусы:
- плохая обратная связь, даже если есть личный менеджер.
- не самая дешевая доставка.
- долго возвращаются деньги от наложенных платежей (до 4-х недель).
- курьеры не всегда вежливы с клиентом (в Регионах)
3. Деловые линии, отправляю особые грузы.
Плюсы:
- есть практически везде
- везут наземным транспортом
- выгодно для больше грузов и корреспонденции.
Минусы:
- не принимают наложенный платеж
- долгие сроки доставки.
Выбор компании остается за Вами. Если есть вопросы - пишите в личку.
Добрый день.
Работаю с несколькими курьерскими компаниями: CDEK, BOXBERRY, Dostavka.Guru, Деловые лини и другие.
Итак по порядку:
1.в основном пользуюсь услугами компании Dostavka Guru.
Плюсы:
- быстрый возврат денег за наложенный платеж;
- сроки и стоимость доставки;
- дешевый забор груза. К слову находимся за 40 км от МКАД.
- индивидуальный подход, всегда можно обсудить отдельные условия сотрудничества. Есть возможность лично поговорить с Директором, который с пониманием выслушает и предложит варианты решения.
Минусы:
- отвечают на вопросы в течении 2-3 часов максимум (не всегда удобно для клиента, который находится в ПВЗ), поэтому зачастую приходится дублировать запрос по телефону. Но при звонке, менеджеры всегда оперативно решают вопрос.
2. Компания CDEK, использую не так часто.
Плюсы:
- очень известная компания и на слуху у многих клиентов.
- отрабатывает свои функции курьерской компании.
Минусы:
- плохая обратная связь, даже если есть личный менеджер.
- не самая дешевая доставка.
- долго возвращаются деньги от наложенных платежей (до 4-х недель).
- курьеры не всегда вежливы с клиентом (в Регионах)
3. Деловые линии, отправляю особые грузы.
Плюсы:
- есть практически везде
- везут наземным транспортом
- выгодно для больше грузов и корреспонденции.
Минусы:
- не принимают наложенный платеж
- долгие сроки доставки.
Выбор компании остается за Вами. Если есть вопросы - пишите в личку.
Наконец-то адекватный коммент и по существу.... многие люди заходят на форумы сталкиваясь с подобными вопросами и видят тупые советы из разряда - "как жить дальше"... Народ, пожалуйста, побольше делитесь реальным опытом! В данном случае, какими Вы курьерскими службами пользуетесь, плюсы и минусы.... Спасибо Philharmonic
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