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Курьерист - есть отзывы?



Ссылка на сообщение avorobyev
21/02/2017

У retailCRM появилась интеграция со службой доставки Курьерист. Кто-нибудь пользовался этой курьеркой? Какие отзывы?



Ссылка на сообщение avorobyev
13/03/2017

Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.



Ссылка на сообщение MarshrouteHelp
14/03/2017

Нормально возят в целом. Минус- не работали по выходным



Ссылка на сообщение Виталий Андреев,
Генеральный директор Курьерист
Москва
11/04/2017

MarshrouteHelp:

Нормально возят в целом. Минус- не работали по выходным

Спасибо за позитивный отзыв ))



Ссылка на сообщение Виталий Андреев,
Генеральный директор Курьерист
Москва
11/04/2017

avorobyev:

Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.

Только сейчас увидел ваш отзыв (
Принимаю ваше недовольство и приношу извинения. Оправдываться не имеет смысла - наш косяк. Но готовы исправится, если дадите такой шанс )
Напишите мне на head@courierist.ru



Ссылка на сообщение Сергей Мельников,
Курьер Курьерист
15:22

отработал в Курьеристе пешим курьером 8 дней (по 12 час) рассчитывал получить 8 тыс. руб., в итоге выдали карту тройку (за 2 тыс.руб.) и 1,5 тыс. руб на руки. Попросил пересчитать и доплатить на карту сбербанка, не доплатили. При увольнении спросили причину - так вы не платити курьерам в полной мере. Не рекомендую в данной компании работать.


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