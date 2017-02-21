Курьерист - есть отзывы?
21/02/2017
У retailCRM появилась интеграция со службой доставки Курьерист. Кто-нибудь пользовался этой курьеркой? Какие отзывы?
У retailCRM появилась интеграция со службой доставки Курьерист. Кто-нибудь пользовался этой курьеркой? Какие отзывы?
13/03/2017
Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.
Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.
11/04/2017
Спасибо за позитивный отзыв ))
MarshrouteHelp:
Нормально возят в целом. Минус- не работали по выходным
Нормально возят в целом. Минус- не работали по выходным
Спасибо за позитивный отзыв ))
11/04/2017
Только сейчас увидел ваш отзыв (
Принимаю ваше недовольство и приношу извинения. Оправдываться не имеет смысла - наш косяк. Но готовы исправится, если дадите такой шанс )
Напишите мне на head@courierist.ru
avorobyev:
Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.
Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.
Только сейчас увидел ваш отзыв (
Принимаю ваше недовольство и приношу извинения. Оправдываться не имеет смысла - наш косяк. Но готовы исправится, если дадите такой шанс )
Напишите мне на head@courierist.ru
Сергей Мельников,
Курьер Курьерист
Курьер Курьерист
15:22
отработал в Курьеристе пешим курьером 8 дней (по 12 час) рассчитывал получить 8 тыс. руб., в итоге выдали карту тройку (за 2 тыс.руб.) и 1,5 тыс. руб на руки. Попросил пересчитать и доплатить на карту сбербанка, не доплатили. При увольнении спросили причину - так вы не платити курьерам в полной мере. Не рекомендую в данной компании работать.
отработал в Курьеристе пешим курьером 8 дней (по 12 час) рассчитывал получить 8 тыс. руб., в итоге выдали карту тройку (за 2 тыс.руб.) и 1,5 тыс. руб на руки. Попросил пересчитать и доплатить на карту сбербанка, не доплатили. При увольнении спросили причину - так вы не платити курьерам в полной мере. Не рекомендую в данной компании работать.
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