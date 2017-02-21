Курьерист - есть отзывы?

avorobyev:



Очень странная компания. Оставил им заявку на сайте - никто не перезвонил. Позвонил им сам и сказал, что интересуют условия сотрудничества, на что записали мой номер телефона и обещали перезвонить, но никто не перезвонил. Через неделю позвонил еще раз, снова оставил свой номер телефона, снова пообещали, что со мной свяжутся, прошло уже больше недели и снова никто не связался. Новые клиенты их точно не интересуют.

Только сейчас увидел ваш отзыв (Принимаю ваше недовольство и приношу извинения. Оправдываться не имеет смысла - наш косяк. Но готовы исправится, если дадите такой шанс )Напишите мне на head@courierist.ru