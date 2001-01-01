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22.02.17 

На распродаже для взрослых чаще покупали одежду и электронику

На распродаже для взрослых чаще покупали одежду и электронику

Организатор "Киберпонедельника" на c-monday.com интернет-агентство Expert Town подвело итоги первой в России онлайн-распродажи для взрослых. Акция прошла на сайте valentinesale.ru с 13 по 16 февраля при поддержке РАЭК и была приурочена ко Дню святого Валентина. В ней приняли участие интернет-магазины, которые не могли попасть ни на одну из площадок традиционных распродаж из-за предусмотренных законом о рекламе ограничений.

 Представитель "Эксперт.Таун" Мария Комендантова сообщила, что компания подошла к этому эксперименту с осторожностью, так как отношение ко Дню святого Валентина в России - неоднозначное. "Хотелось понять, как будут реагировать на такую акцию, особенно в регионах", – добавила она.

 Руководитель проекта Valentine Sale Мария Тимофеева  рассказала, что организаторам было интересно узнать, насколько востребованы распродажи под конкретные праздники. "В целом проведение таких предпраздничных распродаж вполне оправдано и при правильном подборе акционного ассортимента может принести компаниям-участникам хорошие результаты", - сообщила она.

 По ее словам, самыми популярными подарками ко Дню всех влюбленных, судя по поведению посетителей сайта, стали одежда и электроника. При этом примерно каждый десятый онлайн-покупатель заходил в закрытый раздел с секс-игрушками и эротическим бельем.

Как и ожидалось, большинство покупок (четверть) совершили жители двух столиц. 16% онлайн-заказов сделали москвичи, 9,8% - петербуржцы, затем следуют Уфа, Киев, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Казань и Новосибирск. В целом на регионы России пришлось более 50% трафика. Интересно, что 11% посетителей пришли на сайт из Украины.

 Тимофеева рассказала, что самая активная аудитория прошедшей акции - посетители в возрасте от 25 до 34 лет (39%), затем следуют посетители от 18 до 24 лет (29,7%), от 35 до 44 лет (17,4%) , от 45 до 54 лет (9,1%), от 55 до 64 (3,9%) и, наконец, старше 65 лет (около 1%).

 22,6% трафика пришлось на Москву, 11,6% - на Санкт-Петербург, более 60% - на регионы России. В топе активности после двух столиц лидируют Краснодар, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самара. 95% посетителей - жители РФ.

66% посетителей - женщины. 58% посетителей заходили на valentinesale.ru с ПК, 42% - с мобильных устройств.

 Все интим-товары на сайте находились в отдельном закрытом разделе 18+. В данный раздел заходили около 10% посетителей сайта. Примечательно, что показатель отказов здесь на 25% ниже, чем в целом по сайту - 41,5% против 55,7%, т.е. в закрытый раздел переходят с более осознанным желанием сделать покупку.

Наиболее популярным продавцом на сайте стал интернет-магазин “Он и Она”. Больше всего покупатели интересовались эротическим бельем и секс-игрушками для начинающих.

 Напомним, что 30 января в России состоялась распродажа "Киберпонедельник". В этом году акция прошла сразу на трех сайтах, одним из которых был c-monday.com. Эта площадка показала лучшие среднее время на сайте и глубину просмотра:  2 минуты 30 секунд и 2.16 страницы за визит.

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