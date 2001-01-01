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17.02.17 

Из Китая доставят упрощенные регистрируемые пакеты

Из Китая доставят упрощенные регистрируемые пакеты

"Почта России" совместно с "Почтой Гонконга" и Cainiao (дочерней логистической компанией Alibaba Group) внедряет новый сервис, который заменит нерегистрируемые отправления с товарами на сумму от $2. Называется он Simplified Registered Mail ("Упрощенный регистрируемый пакет"). 

Потребители смогут узнавать дату отправки заказа с AliExpress и дату его прибытия в отделение "Почты России". Отправитель же, кроме этого, получает информацию о том, что заказчик забрал пакет, и лишь после этого на его счет переводятся деньги за проданный товар. Кто является посредником и гарантом сделки, "Почта России" не сообщает.

"Текущий срок доставки по регистрируемому трафику и сервису SRM составляет 6-10 дней из Гонконга, от момента сдачи заказа в почтовом отделении почты Гонконга. При этом, сервис SRM будет обеспечивать прозрачную доставку, что необходимо как получателю, так и отправителю", - прокомментировал заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

В "Почте России" отмечают, что незарегистрированные пакеты невозможно отследить, и это не устраивает ни продавца, ни покупателя. Решение о прекращении приема таких посылок было принято ФГУП еще в октябре прошлого года. Оно преследовало 2 цели: пресечение "серого" импорта, а также обложение НДС посылок из зарубежных интернет-магазинов, как только будет принят соответствующий закон. SRM же позволит отслеживать все отправления с AliExpress с товарами на сумму $2 и выше.

"Запуск нового продукта SRM призван обеспечить надёжность доставки и значительное сокращение доли неотслеживаемых отправлений", - отметил региональный директор Cainiao в России и странах СНГ Алекс Васильев.

Напомним, что с 7 февраля 2017 года все онлайн-заказы с AliExpress в Россию, Беларусь и Украину стоимостью от $2 и выше должны будут идти с отслеживаемым трек-номером. Такова новая политика китайской площадки.

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