05.02.17 Доставка с AliExpress подорожает?

Китайская онлайн-площадка AliExpress изменила политику доставки товаров в Россиию, Беларусь и Украину. С 7 февраля 2017 года 0.00 часов по Тихоокеанскому времени все онлайн-заказы для российских покупателей стоимостью от двух $2 долларов и выше должны будут идти с отслеживаемым трек-номером. То есть, покупатели больше не смогут выбрать опцию "Эконом Доставка". Для Украины и Беларуси "Эконом Доставка" отключается для всех заказов вне зависимости от их стоимости.

Вместо этой опции AliExpress службой "AliExpress Worry Логистика - Simple". То есть доставкой самого ритейлера, (которая в нашей стране делается через "Почту России").

Правила ужесточаются в связи с резким увеличением числа недоставленных посылок, либо по вине почтовых операторов, либо по вине "недобросовестных покупателей", которые получив "безтрековую" посылку открывают спор о том, что якобы не получили свой заказ.

Все продавцы, зарегистрированные на AliExpress, получили соответствующее письмо от администрации платформы.

Созданный в 2010 году сервис Aliexpress.com вышел на российский рынок в мае 2012 года. Через полгода его аудитория составляла 2,7 млн россиян. Таким образом, меньше чем за 2 года аудитория выросла почти в 6 раз. Летом 2014 года года китайская интернет-площадка попала в десятку самых популярных сайтов среди россиян. Ее ежемесячная аудитория в России на тот момент составляла 15,928 млн человек.

В октябре 2015 года российские покупатели принесли AliExpress 60% к приросту оборота. По данным на конец сентября прошлого года, количество зарегистрированных пользователей из нашей страны составило 21,7 млн без учета мобильных приложений и версий сайта.