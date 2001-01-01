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Читайте также | Ваш комментарий
17.02.17 

Реклама бренда обернулась судебными разборками

Реклама бренда обернулась судебными разборками

Российский интернет-магазин Holodilnik.ru выиграл суд по делу о нарушении авторских прав у кипрской компании UCF Partners Limited, контролируемой Юрием Истоминым и его супругой главой BBDO Russia Эллой Стюарт.

Ритейлера обвиняли в нарушении исключительных прав при использовании рекламных роликов. Истец UCF Partners Limited утверждал, что ООО "Эдил-импорт" (входит в группу компаний "Holodilnik.ru") без его разрешения размещал видеоролики с рекламой бренда Holodilnik.ru в эфире нескольких телеканалов.

Пятисекундная реклама демонстрировалась на каналах "Россия 1", "Рен ТВ" и "2х2" в период с июля по ноябрь 2013 года. Истец настаивал, что именно он - правообладатель данных аудиовизуальных произведений, а ООО "Эдил-импорт" не получало соответствующего разрешения на размещение роликов в эфирной сетке. При этом в ходе судебных разбирательств юристам истца не удалось подтвердить суду свои права на сценарий и режиссуру роликов.

В свою очередь, в "Эдил-Импорт" утверждали, что размер компенсации несоразмерен стоимости прав на аудиовизуальное произведение и не обоснован. Кроме того, стоимость всей рекламной кампании бренда Holodilnik.ru обошлась в 32 млн. рублей, в то время как взысканная в пользу истца компенсация составила более 461 млн. рублей. В итоге суд по интеллектуальным правам РФ встал на сторону интернет-магазина и отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании с ООО "Эдил-Импорт" 461,4 млн. рублей.

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