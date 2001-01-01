16.02.17 Мужчины ищут по категориям, а женщины - по бренду

В Сети, как и в офлайне, женщины покупают товары чаще мужчин, но у сильного пола средний чек одной покупки на треть выше. Такие выводы сделали эксперты платежной системы PayOnline, исследовав гендерное поведение российских интернет-пользователей.

Скидки и акции хорошо работают независимо от пола, но несколько чаще привлекают мужчин: 65% против 55%. В то же время на женщин лучше влияют рекламные рассылки (14% против 8%) и купоны (35% против 26%). Мужчины чаще покупают технику, пока женщины отдают свои деньги и внимание сегменту fashion, отдавая деньги за новую одежду и аксессуары. Мужчины склонны к поиску по товарным категориям, а женщины ищут по бренду.

Для поиска и сравнения информации о продукте мужчины чаще используют социальные сети (62%), в то время как 50% женщин пренебрегают этой возможностью. Зато женщины чаще мужчин изучают блоги в поисках выгодных предложений. По данным PayOnline, огромное влияние на аудиторию сейчас оказывает Facebook. Активными пользователями этой соцсети являются 62% попавших в выборку мужчин и 72% женщин.

Женщины более активны днем и совершают онлайн-покупки во время обеденного перерыва, мужчины же предпочитают делать интернет-заказы после работы, с 19:00 до 20:00. При этом женщины чаще точно знают, что они хотят купить, и тратят на выбор на 29% меньше времени, чем мужчины. Мужчины же пристально изучают каждый товар, в то время как женщины бегло осматривают предложение и переходят к следующей вещи.

Оба пола уделяют большое внимание цене продукта и наличию бесплатной доставки. Общая стоимость онлайн-заказа с учетом всех затрат волнует четыре пятых всех исследованных респондентов, как мужчин, так и женщин.

Ранее исследование "Яндекс.Денег" показало, что женщины совершают в полтора раза больше платежей в Интернете, чем мужчины. Кроме того, представительницы прекрасного пола тратят за раз примерно на 15% больше средств и чаще проводят транзакции по ночам.