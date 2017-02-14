15.02.17 Как интернет-бутик инвестирует в бренд

Интернет-магазин сегмента fashion Aizel.ru продемонстрировал, как нужно привлекать внимание целевой аудитории.

Накануне Дня святого Валентина компания представила рекламный проект модного сезона весна/лето 2017. В него вошли фотографии и видеоролик "о любви", в которых снялись топ-модели Женя Катава (models.com назвал ее одной из самых перспективных моделей) и Артур Кульков – лицо Dolce & Gabbana и Tommy Hilfiger (по версии Forbes, он занимает 4-е место среди самых высокооплачиваемых моделей-мужчин).

"Для этой съемки мы искали современную, красивую и обязательно по-настоящему влюбленную пару. Женя Катава и Артур Кульков — русские модели, работающие в Нью-Йорке. Они ходят на модных показах Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Oscardela Renta и других", - рассказала главный редактор Aizel.ru Алена Исаева.

Фоном для фильма послужила старая (1969 года) песня Сержа Генсбура и Джейн Биркин Jet`aime... Moinonplus ("Я люблю тебя... я тебя тоже нет"). Режиссер видеоролика - Владилен Разгулин. Снимал моделей для фотосессии Данил Головкин.

Как отмечала управляющий директор интернет-бутика Юлиана Гордон, клиентов необходимо убедить в том, что вы являетесь экспертом в своей области. Высокооплачиваемые и узнаваемые топ-модели в красивом романтичном ролике - очередное подтверждение того, что Aizel.ru остается на высоте.