14.02.17 "М. Видео" судится по поводу "Черной пятницы"

"М.Видео Менеджмент" обжаловало в суде решение о законности предоставления правовой охраны товарному знаку Black Friday, который зарегистрирован на ООО "Блэк Фрайдэй". Об этом говорится в определении Суда по интеллектуальным правам (СИП) Российской Федерации.

Компания обжаловала в суде решение Роспатента от 7 ноября 2016 года. Тогда ведомство отклонило возражение ООО "М.Видео Менеджмент" против предоставления правовой охраны бренду. В иске компания отмечала, что бренд был известен на территории РФ задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака за счет активного упоминания в СМИ.

В "М.Видео" делают упор на то, что товарный знак зарегистрирован в отношении 35 класса Международной классификации товаров и услуг (реклама, менеджмент в сфере бизнеса), а "Блэк Фрайдэй" является торговой площадкой и пользуется этим брендом для продажи товаров (а не для рекламы). Также, по мнению юристов ритейлера, словосочетание было известно в России еще задолго до регистрации товарного знака, а значит, сама регистрация была неправомерной.

В "Блэк Фрайдей", в свою очередь, считают, что регистрация оспариваемого товарного знака не затрагивает права и законные интересы "М.Видео", поэтому у ритейлера нет оснований для подачи возражения.

Торговая сеть обжаловала в суде решение патентного ведомства от 25 декабря 2015 года, когда товарный знак Black Friday был зарегистрирован на компанию "Блэк Фрайдэй".

Стоит заметить, что первое заявление компании "Блэк Фрайдэй" о регистрации этого знака было 5 мая 2015 года отклонено Роспатентом. Однако 25 декабря 2015 года палата по патентным спорам отменила решение Роспатента, зарегистрировав этот бренд на компанию "Блэк Фрайдэй". В своем заявлении в "Блэк Фрайдэй" утверждали, что в России начало новогодних распродаж в "черную", как и любую другую пятницу, не является традицией, а термин "Black Friday" известен лишь ограниченному кругу людей.

Онлайн-распродажа "Черная пятница" в нашей стране проходила четыре года подряд. В 2013 году ее впервые провела компания "Блэк Фрайдэй". Объем вложений в создание площадки и раскрутку бренда составил тогда $1 млн (по данным самого "Блэк Фрайдей").

В 2016 году распродажа впервые состоялась сразу на двух конкурирующих площадках-агрегаторах – Blackfridaysale.ru, принадлежащей ООО "Блэк Фрайдей", и Realblackfriday.ru, организованной под эгидой Ассоциации компаний интернет-торговли.

В октябре 2016 года АКИТ обратилась в ФАС с жалобой на ООО "Блэк Фрайдэй" по поводу законности регистрации товарного знака BlackFriday, а в ноябре "Блэк Фрайдэй" подала в суд на владельца сайта распродажи "Настоящая Черная пятница" "Эксперт Таун". В "Блэк Фрайдей" утверждали, что было нарушено исключительное право компании на использование торгового знака Black Friday.

Недавно стало известно, что ФАС все-таки возбудила дело по признакам нарушения ООО "Блэк Фрайдей" закона о защите конкуренции и неправомочной регистрации товарного знака Black Friday.