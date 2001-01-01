Чем привлекает потребителей Amazon - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля: мировой опыт 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
06.02.17 

Чем привлекает потребителей Amazon

Чем привлекает потребителей Amazon

Согласно исследованию Power Reviews, лидерство Amazon на рынке электронной коммерции США обусловлено большим выбором товаров и быстрой доставкой.

"На долю Amazon пришлась почти половина всех онлайн-покупок в предновогодний период 2016 года, и, без сомнения, эта компания лидирует на рынке. В процессе исследования мы обнаружили, что самой больной точкой покупателей является недостаток информации до и после покупки. Amazon поддерживает самый разнообразный контент, в том числе пользовательские обзоры товаров и их подробные описания, фотографии и видеоролики. Все это создает базу доверия пользователей", - заявил управляющий директор Power Reviews Мэтт Муг.

Он также отметил, что конкурировать с Amazon другим ритейлерам крайне сложно, однако всегда найдутся инструменты для того, чтобы вступить в борьбу и победить. Достаточно поддерживать релевантный контент и использовать программы лояльности для диалога с покупателями.

Исследование обнаружило, что 71% потребителей хотя бы раз в месяц покупает что-то на Amazon.

Этому были названы следующие причины: 

  • Большой выбор товаров (79%); 
  • Бесплатная доставка (64%); 
  • Лучшие предложения (60%); 
  • Уровень пользовательских обзоров (55%); 
  • Удобная навигация (54%); 
  • Удобство пользования с мобильных экранов (29%). 

70% респондентов отметили, что сначала исследуют бренд, а потом находят товар на Amazon и совершают покупку. Причина заключается в том, что многие покупатели плохо понимают, что именно предлагают им целевые сайты. Amazon же предоставляет детальную информацию о товарах, аутентичный пользовательский контент и дополнительные преимущества лояльности.

Бесплатная доставка стала одним из главных стимулов при выборе продавца. Из-за нее Amazon выбирают 84% респондентов. 62% отдают предпочтение компании из-за возможности бесплатного возврата товаров. Еще 29% заявили, что их устраивает простота повторного заказа.

Amazon стимулирует лояльность не только тех клиентов, которые часто покупают, но и тех, кто охотно пишет полезные обзоры, предоставляя таким пользователям льготы на бесплатные образцы товаров. Согласно исследованию Power Reviews, для пользователей наиболее привлекательны следующие льготы: 

  • Бесплатные образцы товаров (33%); 
  • Баллы лояльности (29%); 
  • Доступ к распродажам на самом раннем этапе (27%); 
  • Доступ к новинкам в момент их появления (19%). 

Исследование отметило и недовольство потребителей некоторыми опциями Amazon. Покупатели заинтересованы в интернет-магазине в первую очередь из-за быстрой доставки любых товаров – от тех, что нужны ежедневно, до самых дорогих и престижных. Для того, чтобы получить этот бонус, нужно быть подписчиком программы лояльности Amazon Prime, которая стоит $99 в год. За счет этих денег компания покрывает издержки на скидки и бесплатную доставку. С другой стороны, подписчики Prime не станут покупать в другом месте то, что можно приобрести на Amazon. Конкурировать с интернет-гигантом в таких условиях крайне сложно. Однако главный соперник интернет-гиганта - Walmart - сумел предоставить своим клиентам быструю доставку без программы лояльности.

В исследовании приняли участие свыше тысячи американских покупателей старше 18 лет.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Viber станет ecommerce-платформой
Дизайн, который продает
Walmart развивает быструю доставку
Россияне готовы обменивать персональные данные на скидки
Выручка Alibaba выросла на 54%
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
06.02  Viber станет ecommerce-платформой
06.02  Чем привлекает потребителей Amazon
03.02  Дизайн, который продает
01.02  Walmart развивает быструю доставку
31.01  Россияне готовы обменивать персональные данные на скидки
30.01  "Дочка" Alibaba покупает американскую платежную систему
25.01  Amazon готов на уступки Евросовету

Форум
10:18 05.10 Inoff  Аналоги Яндекс-Маркета - Google Merchant Center и Yachoo Store (9)
00:07 11.02 Latina  Конец компьютерного рынка или что творят? (15)
13:49 26.03 burlakov  Инновационная технология обслуживания клиентов ресторана с выдачей ими наилучших заказов через Интернет (20)
16:42 24.03 burlakov  О возможности внедрения в Интернете уникальной технологии управления проектами
20:37 28.02 ips2014  Создание совершенной технологии торговли недвижимостью - это абсолютно реально (18)
09:34 08.01 burlakov  Внедрение в жизнь совершенной технологии сетевой торговли (2)
21:22 17.12 RamBoo  Google опередил IMLogistics (17)
14:45 12.03 Валентин Егоров  Применение ассиметричного мерчандайзинга онлайн и оффлайн
19:11 09.03 Фролик  Опережая желания (2)
21:02 31.01 homo_legens  UPS купит TNT за 5,16 миллиарда евро (5)

Статьи и аналитика
21.07  Как увеличить вашу прибыль с Pokemon Go (3)
09.02  Планшеты умирают как класс? (2)
02.02  Как eBay ограбил меня в пользу покупателя (6)
02.02  На что клюнет китайский покупатель: fashion-блоги против телевидения (1)
10.11  "День холостяка": горячие тренды от китайских гигантов ecommerce
29.10  Самые важные тренды в m-commerce
14.10  "Электронная торговля 2015": новый кризис принёс новые возможности
07.10  Где живут самые терпеливые шоперы?
09.09  Безнал растет, но в основном за счет кроссбордера (1)
04.08  Китайская головоломка для российских интернет-магазинов (5)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.