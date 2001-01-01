06.02.17 Чем привлекает потребителей Amazon

Согласно исследованию Power Reviews, лидерство Amazon на рынке электронной коммерции США обусловлено большим выбором товаров и быстрой доставкой.

"На долю Amazon пришлась почти половина всех онлайн-покупок в предновогодний период 2016 года, и, без сомнения, эта компания лидирует на рынке. В процессе исследования мы обнаружили, что самой больной точкой покупателей является недостаток информации до и после покупки. Amazon поддерживает самый разнообразный контент, в том числе пользовательские обзоры товаров и их подробные описания, фотографии и видеоролики. Все это создает базу доверия пользователей", - заявил управляющий директор Power Reviews Мэтт Муг.

Он также отметил, что конкурировать с Amazon другим ритейлерам крайне сложно, однако всегда найдутся инструменты для того, чтобы вступить в борьбу и победить. Достаточно поддерживать релевантный контент и использовать программы лояльности для диалога с покупателями.

Исследование обнаружило, что 71% потребителей хотя бы раз в месяц покупает что-то на Amazon.

Этому были названы следующие причины:

Большой выбор товаров (79%);

Бесплатная доставка (64%);

Лучшие предложения (60%);

Уровень пользовательских обзоров (55%);

Удобная навигация (54%);

Удобство пользования с мобильных экранов (29%).

70% респондентов отметили, что сначала исследуют бренд, а потом находят товар на Amazon и совершают покупку. Причина заключается в том, что многие покупатели плохо понимают, что именно предлагают им целевые сайты. Amazon же предоставляет детальную информацию о товарах, аутентичный пользовательский контент и дополнительные преимущества лояльности.

Бесплатная доставка стала одним из главных стимулов при выборе продавца. Из-за нее Amazon выбирают 84% респондентов. 62% отдают предпочтение компании из-за возможности бесплатного возврата товаров. Еще 29% заявили, что их устраивает простота повторного заказа.

Amazon стимулирует лояльность не только тех клиентов, которые часто покупают, но и тех, кто охотно пишет полезные обзоры, предоставляя таким пользователям льготы на бесплатные образцы товаров. Согласно исследованию Power Reviews, для пользователей наиболее привлекательны следующие льготы:

Бесплатные образцы товаров (33%);

Баллы лояльности (29%);

Доступ к распродажам на самом раннем этапе (27%);

Доступ к новинкам в момент их появления (19%).

Исследование отметило и недовольство потребителей некоторыми опциями Amazon. Покупатели заинтересованы в интернет-магазине в первую очередь из-за быстрой доставки любых товаров – от тех, что нужны ежедневно, до самых дорогих и престижных. Для того, чтобы получить этот бонус, нужно быть подписчиком программы лояльности Amazon Prime, которая стоит $99 в год. За счет этих денег компания покрывает издержки на скидки и бесплатную доставку. С другой стороны, подписчики Prime не станут покупать в другом месте то, что можно приобрести на Amazon. Конкурировать с интернет-гигантом в таких условиях крайне сложно. Однако главный соперник интернет-гиганта - Walmart - сумел предоставить своим клиентам быструю доставку без программы лояльности.

В исследовании приняли участие свыше тысячи американских покупателей старше 18 лет.