01.02.17 Walmart развивает быструю доставку

Walmart усиливает свои позиции в Интернете, пытаясь догнать своего главного конкурента – Amazon. Теперь ритейлер доставляет онлайн-заказы в течение двух дней. В Amazon эта опция доступна лишь подписчикам программы лояльности Prime, и членские взносы обходятся $99 в год. Walmart же не требует вступать в какой-либо клуб и платить дополнительные взносы. Любой заказ на сумму от $35 и выше может быть доставлен в самые сжатые сроки.

Быстрая доставка предусмотрена для более двух миллионов наименований товаров. Сюда входят такие категории, как товары для дома и ухода за детьми, средства для ухода за животными, моющие средства, косметика, парфюмерия, электроника, игрушки, бакалея и многое другое, что не требует хранения в охлажденном виде. Появление сервиса быстрой доставки не отменяет возможности забрать заказ в тот же день в любом из 4,6 тыс. магазинов Walmart.

Ранее Walmart запустил программу лояльности Shipping Pass, взносы за которую были вдвое ниже ($49), чем у Amazon Prime. При этом минимальная сумма заказа для быстрой доставки составляла $50. Сервис предлагал осуществить ее в течение трех дней. Однако компания свернула его достаточно быстро и начала тестировать двухдневную доставку. По заявлению Walmart, подписчики Shipping Pass получат членские взносы обратно.

Представитель Walmart Рави Джаривала считает, что Shipping Pass сослужила компании отличную службу. "Программа позволила оценить эффективность новых, ориентированных на электронную коммерцию фулфилмент-центров, построенных за последние 18 месяцев. Мы убедились, что они расположены в правильных местах, могут охватить всю географию наших клиентов и обеспечить доставку в течение двух дней", - заявил он.

Несмотря на то, что Jet.com продолжает существовать внутри корпорации Walmart как отдельный бренд, его влияние на сегмент электронной коммерции компании очевидно. Двухдневная доставка заказов от $35 доступна и в Jet. При этом в логистической сети будут использоваться фулфилмент-центры обоих брендов. Таким образом, посылки из одного склада могут быть оправлены как заказчикам Jet, так и Walmart. В дальнейшем корпорация планирует перенять и другие инновационные проекты Jet для бренда Walmart.