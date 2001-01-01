03.02.17 Лекарств в онлайне раньше осени не будет

Источник, близкий к Минздраву, сообщил, что онлайн-торговля лекарствами может быть разрешена не ранее октября этого года. Ранее предполагалось, что нужный для этого закон будет принят до конца марта.

Работа над законопроектом уже началась. Замдиректора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Владимир Емельянов раньше утверждал, что законопроект могут принять в первом квартале 2017 года. Еще раньше называлась дата 1 января 2017 года. Емельянов объяснил постоянное сползание сроков тем, что "администрация президента рассматривает законопроект".

По мнению независимого юриста и эксперта по фармацевтическому рынку Евгения Зайцева, принятие закона задерживается не столько из-за юридических, сколько из-за технических сложностей. Он сомневается, что задержку принятия закона лоббируют "пираты", незаконно торгующие лекарствами онлайн, однако такая ситуация им безусловно на руку.

После того, как поправки будут приняты, торговать лекарствами в онлайне смогут только аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обладающие соответствующими помещениями и квалифицированным персоналом и получившие так называемый "Аттестат соответствия" от Минздрава.