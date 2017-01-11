12.01.17 Лекарства готовят к выходу в онлайн

Министерство здравоохранения РФ начало работу над проектом, разрешающим онлайн-продажу лекарств. Уведомление о подготовке проекта размещено на Федеральном портале. Документ проходит публичные обсуждения.

Проект призван урегулировать розничную дистанционную торговлю препаратами для медицинского и ветеринарного применения. Исключение составят наркотические и психотропные лекарственные препараты, которые по-прежнему можно будет купить только в стационарных аптеках.

Новые правила, как поясняют в Минздраве, призваны обеспечить контроль качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении, и помочь в борьбе с их неправомерным распространением в Сети.

После принятия поправок интернет-продажами смогут заниматься аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность. Для этого они должны обладать соответствующими помещениями и квалифицированным персоналом. Также в Минздраве планируют выдавать специальный документ ("аттестат соответствия"), который обязана будет получать каждая интернет-аптека.

Сейчас продажа лекарственных препаратов вне стационарных мест торговли запрещена. Сайты, нарушающие это требование, подлежат блокировкам в досудебном порядке в соответствии с действующими поправками к закону "Об обращении лекарственных средств". Запрещено даже размещать предложения о продаже лекарств дистанционным способом. Аптеки на своих сайтах могут только уведомлять о наличии лекарств в своих торговых точках.