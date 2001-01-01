17.02.17 Платежи через новые онлайн-кассы уже идут

Платежный агрегатор IntellectMoney и ООО "Компания "Тензор" провели первый платеж при помощи сервиса СБИС ОФД (система бухгалтерского и складского учета, оператор фискальных данных), соответствующий требованиям закона об онлайн-кассах.

Оплата размером 1000 рублей прошла через кассу клиента агрегатора "Синергия Капитал РЦ" и была успешно зафиксирована в личном кабинете сервиса.

Согласно поправкам, принятым Госдумой в марте 2016 года к закону о работе с ККТ, продавцы должны предоставлять все чеки ФНС в режиме онлайн при помощи касс нового типа. Регистрация кассовых аппаратов старого типа прекратилась 1 февраля этого года, их использование допускается до 1 июля 2017 года.

"Несмотря на то, что использование касс нового типа будет обязательным с 1 июля 2017 года, IntellectMoney уже сейчас готов предложить своим клиентам готовое пакетное решение, которое позволит без головной боли привести свою деятельность в соответствие с требованиями 54 ФЗ", - прокомментировал коммерческий директор IntellectMoney Дмитрий Попов.

Руководитель филиала "Компании "Тензор" в Москве Екатерина Соловьева отметила, что новая редакция закона 54-ФЗ добавляет для бизнеса не только требования, но и возможности. Для их использования и был разработан новый сервис СБИС ОФД. Кроме базовых для сервисов ОФД функций (просмотр чеков, мониторинг парка ККТ, контроль кассовых смен и т.д.), разработка обладает рядом дополнительных возможностей. Устройство может составить рейтинг товаров по выручке, объему и частоте продаж, показать, сколько в чеке позиций в среднем, какие товары покупают вместе и т.д.

По словам Соловьевой, для интернет-магазинов предусмотрены средства интеграции, которые позволят организовать показ чеков в личном кабинете или загружать их в учетную систему.

Пакетное решение включает в себя кассу нового типа с фискальным накопителем, адаптированную под деятельность интернет-магазина, ее регистрацию в сервисе ФНС, заключение договора с оператором фискальных данных, а также, в случае необходимости, доработку CMS интернет-магазина. Предложение доступно всем сервисам, принимающим онлайн-оплату от физических лиц.