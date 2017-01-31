01.02.17 АФК "Система" передала свою долю в OZON

АФК "Система" передала долю в OZON своему венчурному фонду Sistema Venture Capital. Интернет-магазин может стать "донором" инфраструктуры для других стартапов фонда.

Как сообщает RNS, венчурному фонду отошло 10,8% ритейлера, финансовые условия сделки не разглашаются.

В официальном сообщении "Системы" говорится, что такой шаг должен позволить повысить капитализацию OZON, а также укрепить позиции ритейлера на рынке ecommerce.

В то же время президент Sistema Venture Capital Алексей Катков отметил, что интернет-магазин интересен фонду с точки зрения инфраструктуры, которую можно использовать при развитии других стартапов. Катков также заявил, что фонд уже готов рассматривать стартапы, совместимые с ресурсами OZON.

Представитель "Системы" Сергей Копытов отметил, что передача актива стала логичным шагом. Дело в том, что у фонда Sistema есть экспертиза в сфере интернет-проектов и понимание российского интернет-рынка.

АФК "Система" купила 10,8% OZON еще в 2014 году. Столько же купила компания МТС, которая является дочерним предприятием "Системы". Крупнейший акционер интернет-магазина - Baring Vostok Private Equity Fund. В списке владельцев площадки значатся также: ru-Net, Index Ventures, Alpha Associates, Rakuten, Cisco Capital и Holtzbrinck Ventures.

Отметим, что основными рынками для OZON на данный момент являются Россия и страны СНГ. Магазин предлагает 4 млн товаров в 14 товарных категориях. У компании также есть свой travel-сервис и складские комплексы в Твери, Екатеринбурге и Казани.

Ранее Роспатент признал товарный знак Ozon.ru общеизвестным в Российской Федерации. Интернет-ритейлер получил высшую форму защиты и теперь может бороться со всеми попытками несанкционированно использовать его бренд.