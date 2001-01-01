01.02.17 "Обувь России" ставит на мобильные продажи

По итогам прошлого года совокупные продажи интернет-магазинов, принадлежащих группе компаний "Обувь России", выросли на 50%. Средний чек в них увеличился на 5%. В группу компаний входят онлайн-магазины Westfalika.ru, Emilia-Estra.ru, Westfalika-Home.ru и Rossita.com.

Основной магазин группы – Westfalika.ru– отметил рост трафика на 40%. Это более скромный показатель, чем год назад, когда продажи по всем четырем онлайн-площадкам выросли на 87%.

Доля мобильной аудитории в 2016 году выросла на 7%. В результате каждый третий посетитель сайта просматривал его с мобильного устройства. По итогам прошлого года самый большой трафик был отмечен в Новосибирске, однако наибольшее количество заказов было сделано в Екатеринбурге.

Руководитель интернет-проектов ГК "Обувь России" София Макаревич так прокомментировала планы группы: "Одна из ключевых задач на этот 2017 год — развивать мобильные продажи". Она отметила, что в этом году ожидается, что доля мобильной аудитории превысит 45%, поэтому планируется запуск обновленной мобильной версии сайта Westfalika.ru. Прогнозы, которые в августе 2016 года озвучила руководитель отдела маркетинга и интернет-продаж "Обуви России" Ирина Поддубная, были несколько более оптимистичными в отношении доли мобильных покупателей в 2017 году – тогда предполагалось, что она превысит 50%.

"Обувь России" работает на рынке ecommerce с марта 2014 года. За последние два года ассортимент входящих в группу интернет-магазинов существенно расширился. Сейчас он включает обувь, одежду, различные аксессуары и сопутствующие товары.