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26.01.17 

"ВКонтакте" покажет видеорекламу в ленте

"ВКонтакте" покажет видеорекламу в ленте

Социальная сеть "ВКонтакте" теперь автоматически запускает ролики рекламодателей в ленте новостей. Нововведение актуально для интернет-магазинов, делающих ставку на визуальный рекламный контент. 

Реклама будет запускать в тех случаях, когда на экране отображается более половины статичного окна видео. Рекламодатели автоматически будут получать прогноз по качественным просмотрам и аналитике своего ролика, включая статистику по досмотрам по квартилям (25% долям видео).

Сервис позволяет выбрать конфигурацию платформ для показа: в ленте новостей на сайте, в мобильных приложениях или на всех устройствах. Качество видео подбирается автоматически в соответствии со скоростью доступа просматривающего ленту пользователя. Звук по умолчанию выключен. В планах "ВКонтакте" предоставить рекламодателям возможность покупки такого формата на всех ресурсах Mail.ru Group с единой частотой показов.

Data Analyst компании adidas Newsroom Moscow Булат Ламбаев поделился впечатлениями от использования новой функции: "Мы позитивно оцениваем первые результаты: процент досмотра видео оказался в два раза выше, чем при продвижении видео на Youtube, стоимость полного просмотра нативного видео в несколько раз ниже, чем при продвижении встроенного Youtube ролика". Функция автозапуска видео была протестирована в рамках запуска футбольной кампании #неподражай. Ламбаев отметил, что "ВКонтакте" постоянно улучшают свой видеоплеер, учитывая потребности партнеров.

Директор по развитию "ВКонтакте" Александр Круглов так прокомментировал запуск автовоспроизведения видео: "Видеореклама, пожалуй, самый актуальный рекламный формат в этом году". По его словам, в отличие от прероллов, видео в ленте новостей не вызывает раздражение и позволяет охватить аудиторию, которая, как правило, не смотрит видео. В качестве рекламы ,транслируемой в таком формате, он порекомендовал использовать короткие видеоролики, которые "с самого первого кадра привлекут внимание пользователей — как за счёт яркого контента, так и с помощью релевантной темы и инструментов таргетинга VK".

Автоматическое воспроизведение видео в ленте новостей и на страницах пользователей и сообществ появилось в соцсети 18 октября, но не было доступно для рекламных роликов.

"ВКонтакте" активно развивает кастомизацию показов рекламы. Так, в сентябре прошлого года был запущен инструмент, позволяющий рекламодателям продвигать товары, проверять гипотезы и замерять эффективность продвижения. Рекламные записи из сообществ брендов стали появляться в ленте не всех подписчиков страницы, а лишь тех, кого выберет заказчик. В декабре было добавлено таргетирование рекламы на конкретные точки на карте и адреса. Показывать объявления в соцсети теперь можно, например, пользователю, который находится в конкретном торговом центре, офисе или кинотеатре.

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Комментарии читателей
26.01.17 11:34
Антон

Еще лет 5 и ВКонтакте будет такое же УГ, как и Фейсбук. Эк, а как всё начиналось...

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