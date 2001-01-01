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24.01.17 

Акционеры намерены продать "ЯмБокс"

Акционеры намерены продать "ЯмБокс"

Фулфилмент-оператор "ЯмБокс" испытывает проблемы, в результате которых компания будет продана или уйдет с рынка. Об этом E-pepper.ru сообщили сразу несколько источников.

По информации издания, собственник компании уже долгое время планирует ее продать. Поиск покупателя идет уже несколько месяцев, но с наступлением 2017 года ситуация обострилась.

"Было три покупателя, двое предложили не устраивающую акционера стоимость за компанию. Остался еще один, с которым переговоры затянулись", — сообщил один из источников на рынке.

По словам собеседника издания, причина проблем компании проста: "ЯмБокс" не показывает прибыли, и "акционерам просто надоело их кормить". "Компания была создана как большой инвестпроект с выходом на окупаемость, но высоких заявленных показателей не достигла, поэтому операционно убыточна", — сообщил еще один источник издания.

Ситуацию усугубляет тот факт, что склад компании оснащен современным оборудованием, которое трудно демонтировать и перенести в другое место. Проект планировался масштабный и был неплохо проинвестирован, но сейчас помещение заполнено менее чем на 20% и постоянно требует расходов. Демонтаж склада и его переезд оцениваются примерно в 10 миллионов рублей.

"У компании склад с хорошей локацией, профессиональное оборудование и три года работы за плечами. Я очень надеюсь, что информация об ее уходе с рынка не подтвердится, поскольку таких компаний в настоящее очень не хватает на рынке", — прокомментировал генеральный директор Pulse Express Алексей Жуков.

Представители "ЯмБокса" для комментариев оказались недоступны.

"ЯмБокс" был образован топ-менеджментом из компании "Бета-продакшн". В компанию также перешли сотрудники из фулфилмент-оператора "Бета ПРО". Компания "ЯмБокс" работает под брендом ИНБС с 2003 года. Услуги оператора: таможенное оформление, авиа и авто перевозки, мультимодальные и проектные перевозки, логистический консалтинг, кросс-докинг, обработка возвратов, организация последней мили через курьерские и транспортные компании. Партнерами фулфилмент-оператора являются "Почта России", Boxberry, СПСР, DPD, Grastin, Деловые Линии, ЖелДорЭкспедиция, МаксиПост, Подорожник, СДЭК, Стриж.

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Комментарии читателей
24.01.17 20:25
Константин

В статье много ошибок.

Какой ЯмБокс с 2003 года?

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