24.01.17 Онлайн-продажи Hoff за год удвоились

За прошлый год мебельный ритейлер Hoff в два раза нарастил объем онлайн-продаж. Их доля во всем обороте компании достигла 13%.

В 2016 году продавец товаров для дома и мебели увеличил свою выручку на 30%, то есть до 18,3 млрд рублей. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 19%.

Как объяснил вице-президент и совладелец компании Hoff Михаил Кучмент, этот рост можно объяснить использованием мультиформатной бизнес-модели, куда входят разные каналы продаж, в том числе и Интернет. Так, в прошлом году компания запустила онлайн-продажи в 55 городах России. В итоге доля онлайн-выручки в объеме общей выручки удвоилась, достигнув отметки 13% - 2,4 млрд рублей.

О стратегии мультиканальности как о тактике выживания в Hoff рассказали еще в 2015 году. В прошлом году ритейлер также объявил о запуске сети мини-магазинов в поддержку онлайн-продаж.

Hoff был основан в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Сейчас сеть состоит из 23 магазинов: 15 гипермаркетов и 8 небольших магазинов Hoff mini и Hoff Home. ​