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24.01.17 

Онлайн-продажи Hoff за год удвоились

Онлайн-продажи Hoff за год удвоились

За прошлый год мебельный ритейлер Hoff в два раза нарастил объем онлайн-продаж. Их доля во всем обороте компании достигла 13%.

В 2016 году продавец товаров для дома и мебели увеличил свою выручку на 30%, то есть до 18,3 млрд рублей. Продажи в сопоставимых магазинах выросли на 19%.

Как объяснил вице-президент и совладелец компании Hoff Михаил Кучмент, этот рост можно объяснить использованием мультиформатной бизнес-модели, куда входят разные каналы продаж, в том числе и Интернет. Так, в прошлом году компания запустила онлайн-продажи в 55 городах России. В итоге доля онлайн-выручки в объеме общей выручки удвоилась, достигнув отметки 13% - 2,4 млрд рублей.

О стратегии мультиканальности как о тактике выживания в Hoff рассказали еще в 2015 году. В прошлом году ритейлер также объявил о запуске сети мини-магазинов в поддержку онлайн-продаж.

Hoff был основан в 2008 году Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом. Сейчас сеть состоит из 23 магазинов: 15 гипермаркетов и 8 небольших магазинов Hoff mini и Hoff Home. ​

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Комментарии читателей
24.01.17 23:45
Лев

Смешно, конечно, новость про финансовые показатели и полная каша с цифрами. Если "доля онлайн-выручки в объеме общей выручки удвоилась, достигнув отметки 13% - 2,4 млрд рублей", значит, в 2015 году она была 6,5% от 14,07 млрд ("В 2016 году продавец товаров для дома и мебели увеличил свою выручку на 30%, то есть до 18,3 млрд рублей", то есть 914 млн. Тогда онлайн-продажи выросли в 2,5 раза! Но тот же Оборот пишет (http://oborot.ru/news/17892/24) про 2015 год другое "На долю онлайн-канала в совокупной выручке сети приходится 11,3% ... в 2015 году объемы продаж в Сети составили 1,6 млрд рублей". То есть все-таки онлайн-оборот вырос на 50%, а его доля на 15%

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