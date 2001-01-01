20.01.17 Интернет-магазины заменяют модные СМИ

Согласно исследованию PR-агентства "Идеи&Решения", 63% российских женщин знакомятся с fashion-новостями на сайтах интернет-магазинов. На долю онлайн СМИ в качестве источника такой информации приходится 9%, соцсетей и поисковиков – по 3%.

Из ТОП-10 сайтов, откуда россиянки узнают о моде, 8 оказались интернет-магазинами.

"Наибольшей популярностью пользуются интернет-магазины, которые применяют технологии глянцевых СМИ для продвижения своих продуктов", - прокомментировал управляющий партнер PR-агентства "Идеи&Решения" Сергей Пархоменко. Он отметил, что происходит смешение коммерческой и информационной функций на одном портале, что не только не отталкивает пользователей, а, наоборот, увеличивает популярность интернет-магазина.

Использование онлайн-магазинами одновременно технологий соцсетей и глянцевых СМИ позволяет привлечь посетителей не только непосредственно покупками, но и информацией по теме fashion, общением, возможностью комментирования, получения и выставления оценок.

У Wildberries существует раздел "Галерея стиля", где пользователи делятся друг с другом своими модными образами, комментируют и ставят оценки. У Lamoda налажена работа с пользователями в Instagram. Оба эти портала ведут онлайн-журналы, посвященные теме fashion.

По мнению менеджера fashion-проектов PR-агентства "Идеи&Решения" Елены Антиповой, совершающим покупки онлайн проще воспользоваться одним сайтом: узнать о новых трендах и сразу оформить заказ. Поэтому принципы работы в таком канале - внутренними журналами и блогами - у интернет-магазинов схожи с традиционными СМИ.

"Безусловно, предпочтение отдаётся брендам, с которыми они сотрудничают, но если создать качественный контент, усиленный красивыми фотографиями и наличием звезды, то появится возможность попасть в обзоры этих СМИ", – полагает Антипова.

В исследовании приняли участие 403 респондента в возрасте от 18 до 55 лет. 53% опрошенных представляют категорию 26–35 лет, 23% – 35–55 лет. Доля ответов – 92,9%. Доверительная вероятность (точность) – 95%. Доверительный интервал (погрешность) – плюс-минус 2,84%. Выборка исследования составлена с учетом репрезентативности по городам-миллионникам, полу и возрасту потребителей.