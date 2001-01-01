Интернет-магазины заменяют модные СМИ - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 PR в Интернете 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Привлечение клиентов >> 
Читайте также | Ваш комментарий
20.01.17 

Интернет-магазины заменяют модные СМИ

Интернет-магазины заменяют модные СМИ

Согласно исследованию PR-агентства "Идеи&Решения", 63% российских женщин знакомятся с fashion-новостями на сайтах интернет-магазинов. На долю онлайн СМИ в качестве источника такой информации приходится 9%, соцсетей и поисковиков – по 3%.

Из ТОП-10 сайтов, откуда россиянки узнают о моде, 8 оказались интернет-магазинами.

"Наибольшей популярностью пользуются интернет-магазины, которые применяют технологии глянцевых СМИ для продвижения своих продуктов", - прокомментировал управляющий партнер PR-агентства "Идеи&Решения" Сергей Пархоменко. Он отметил, что происходит смешение коммерческой и информационной функций на одном портале, что не только не отталкивает пользователей, а, наоборот, увеличивает популярность интернет-магазина.

Использование онлайн-магазинами одновременно технологий соцсетей и глянцевых СМИ позволяет привлечь посетителей не только непосредственно покупками, но и информацией по теме fashion, общением, возможностью комментирования, получения и выставления оценок.

У Wildberries существует раздел "Галерея стиля", где пользователи делятся друг с другом своими модными образами, комментируют и ставят оценки. У Lamoda налажена работа с пользователями в Instagram. Оба эти портала ведут онлайн-журналы, посвященные теме fashion.

По мнению менеджера fashion-проектов PR-агентства "Идеи&Решения" Елены Антиповой, совершающим покупки онлайн проще воспользоваться одним сайтом: узнать о новых трендах и сразу оформить заказ. Поэтому принципы работы в таком канале - внутренними журналами и блогами - у интернет-магазинов схожи с традиционными СМИ.

"Безусловно, предпочтение отдаётся брендам, с которыми они сотрудничают, но если создать качественный контент, усиленный красивыми фотографиями и наличием звезды, то появится возможность попасть в обзоры этих СМИ", – полагает Антипова.

В исследовании приняли участие 403 респондента в возрасте от 18 до 55 лет. 53% опрошенных представляют категорию 26–35 лет, 23% – 35–55 лет. Доля ответов – 92,9%. Доверительная вероятность (точность) – 95%. Доверительный интервал (погрешность) – плюс-минус 2,84%. Выборка исследования составлена с учетом репрезентативности по городам-миллионникам, полу и возрасту потребителей.

Интересно? Поделись:

Читайте также
Facebook запустил рекламу в Messenger
Лояльность любой ценой
РАЭК и РОЦИТ составят свой рейтинг интернет-магазинов
"Почта России" взяла на службу "живого бота"
Как превратить жалобу в рекламу: кейс от Groupon
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
20.01  Интернет-магазины заменяют модные СМИ
08.12  В Рунете хотят создать аналог eBay для интеллектуальной собственности
28.11  Черная Пятница в США побила рекорды
28.11  АКИТ против ООО "Блэк Фрайдей". Чья пятница была "чернее?"
21.11  Ritm-Z дарит скидку 7% по случаю семилетия
11.11  Facebook запустил рекламу в Messenger
02.11  Три новых рекламных формата от Pinterest

Форум
11:45 31.10 MariR  Автоматическая публикация в соцсетях - кто чем пользуется? (2)
04:37 25.06 Annazuevav  Отзывы на Яндекс-Маркет (27)
15:48 25.04 f.grigoriev  Отдать PR на аутсорс или нанять PR менеджера? (8)
10:22 12.02 Сергей Жуков  Продвижение интернет-магазина на форумах (44)
13:58 20.12 Lebeda  PR Online (8)
12:37 17.12 Евгений Колобанов  Стоит ли делать кейсы с поставщиками решений для ИМ?
16:42 08.07 Anton Zorkij  А вы проводите конкурсы для поддержки своих ИМ? (11)
13:18 03.04 Дмитрий Осипов  Статья, руководство или пресс-релиз? (25)
16:09 21.04 Arseniy  Сколько раз размещать один и тот же пресс-релиз? (9)
09:39 08.04 Дмитрий Осипов  Размещение статей. (10)

Статьи и аналитика
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
29.11  "Черная пятница": все результаты компаний (обновлено)
23.11  Кэш - в рост
21.11  Бен Уильямс: "Рынок интернет-рекламы меняет приоритеты"
07.10  Ручной труд
28.09  Продажи с помощью соцсетей и конкурсов: опыт "Фотосклада"
21.07  Как увеличить вашу прибыль с Pokemon Go (3)
02.06  "Киберпонедельник" уходит в регионы
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
25.02  Что "кнопки-реакции" Facebook могут дать интернет-коммерции? (3)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.