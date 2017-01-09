10.01.17 НАДТ добивается встречи с ФТС

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и операторы экспресс-доставки намерены встретиться с руководством ФТС, чтобы разобраться в причинах проблем с оформлением покупок из зарубежных интернет-магазинов, которые привели к сбоям в доставке заказов. Цель встречи - избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

"Встреча пока не назначена, но - будем ее добиваться", - сообщил Oborot.ru глава Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов. По его словам, пока ассоциация только отправила письмо в ФТС.

Главным вопросом обсуждения должен стать регламент эксперимента по электронному декларированию зарубежных отправлений. Проблема возникла, когда компании-доставщики, участвующие в эксперименте, столкнулись с требованием ФТС предоставлять бумажные сканы-копии паспортов покупателей.

"Можно сказать, эксперимент прошел стресс-тест. Надо делать выводы из его результатов. О том, какие выводы следует сделать, и как интерпретировать результаты, чтобы подобное не повторялось - мы и хотим говорить с ФТС", - прокомментировал Oborot.ru Иванов.

Напомним, в ФТС проблемы с грузами в первые дни 2017 года объяснили плановыми мероприятиями. По официальной информации ведомства, они затронули незначительную часть общего объема товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях. Доля попавших под контроль таких товаров в 2017 году составила менее 1% от общего количества.