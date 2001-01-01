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30.12.16 

"Газпром-медиа" хочет запустить онлайн-площадку

"Газпром-медиа" хочет запустить онлайн-площадку

Холдинг "Газпром-медиа" хочет, чтобы весь российский видеоконтент продавался на единой онлайн-площадке. Все остальные вне этой витрины окажутся пиратами и постепенно исчезнут.

В большом интервью "Коммерсанту" гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко рассказал об итогах уходящего года и поделился планами на будущее.

Он дал довольно оптимистичный прогноз рынка телерекламы с учетом роста в 2016 году на 9,5%. Уровень 2014 года, после которого произошло существенное падение, достигнут пока не будет, но рынок телерекламы будет на 6% меньше результатов того последнего из успешных годов.

Выручка холдинга от телерекламы по итогам года вырастет на 12%, до 50,2 млрд руб. При этом в прошлом году реклама приносила 85% от всей выручки, а сейчас — меньше 80%. "Мы наращиваем нерекламные поступления за счет продажи контента", - сообщил Чернышенко.

"Газпром-медиа" достаточно успешно зарабатывает на digital, занимая 42% рынка онлайн-видеорекламы. Более половины оборота приносят продажи на собственных площадках холдинга. В 2016 году эффект от сотрудничества с Pladform, в результате которого был создан альянс "Русформ", принес более 20% рынка. Через плеер "Руформ" сейчас смотрит контент 46% аудитории в России, сообщил Чернышенко.

"Мы с коллегами из других медиахолдингов ответственно подходим к формированию рынка, и следующий шаг — создание совместной онлайн-витрины, которая будет призвана определить общие правила игры на рынке", – сообщил руководитель холдинга. Согласно концепции, раздача контента в Интернете должна будет производиться с точки зрения B2B-распространения из одной точки и на одном плеере. Пиратство просто прекратится, уверен Чернышенко.

Он также отметил, что многие онлайн-кинотеатры используют сервисы, на которые у них нет прав. Например, "Перемотка" и "Пауза", по его словам, во всем мире являются отдельными услугами, на которые требуются отдельные права. По словам Чернышенко, пиратят на очень высоком уровне и очень серьезные компании, а страдают производитель контента и каналы, которые тратят деньги на контент для линейного телевидения. Он полагает, что за счет создания единой витрины удастся сократить цепочку посредников между потребителем и контентом.

В ноябре в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому онлайн-кинотеатры фактически приравниваются к СМИ, и доля иностранного капитала в их владении не может превышать 20%. В Медиа-коммуникационный союз, продвигающий законопроект, входят крупнейшие организации, в том числе и "Газпром-медиа".

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