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30.12.16 

Бай-бай, Alibaba

Бай-бай, Alibaba

Бизнесмен Алишер Усманов объявил о продаже своей доли акций компании Alibaba Group. Об этом миллиардер рассказал в своем интервью телеканалу "Россия 24".

"Когда-то мы сделали "бай-бай" Facebook, сейчас мы сделали "бай-бай" Alibaba", – сказал Усманов. При этом бизнесмен не теряет интереса к азиатским компаниям. "У нас много китайских активов в том самом технологическом фонде, который мы организовали. Сохраняются позиции по JD.com, Xiaomi, еще двум-трем китайским компаниям. Мы очень дорожим этими инвестициями. Будем ждать развития следующего этапа тех компаний, которые только-только подходят к IPO", – пояснил Усманов.

Также у фонда DST Global (через который Усманов ведет дела) остается доля в Apple. "Чуть-чуть есть", – сказал он, отвечая на вопрос об этих акциях.

Доли, приобретаемые миллиардером и фондом DST Global, никогда не раскрываются. На вопросы прессы основатель Alibaba Джек Ма отвечал, что российский миллиардер владеет "небольшой, но достаточно большой [для Alibaba]" долей. Сам Усманов в 2014 году оценивал доходность от инвестиций в Alibaba более чем в 500%.

Стоит отметить, что JD.com, второй по величине интернет-ритейлер в Китае, на внутреннем рынке растет заметно быстрее Alibaba. Этот местный гигант, в отличие от специализированных площадок Alibaba, кроме того, что предоставляет услуги маркетплейса, продает и собственные товары. В итоге доля JD выросла с 5,1% в 2012 году до 11,3% в 2015 году.

Бизнесмен начал избавляться от своей доли в Alibaba в декабре прошлого года. "Все наши инвестиции в китайские активы можно разделить на стратегические и финансовые. Мы выходим из компании на высоком уровне. Мы увеличили первоначальные инвестиции в пять-шесть раз", – комментировал он. Тогда же Усманов обратил свое внимание на индийский рынок, в рост которого он верит.

К слову, Азиатско-тихоокеанский регион, включая Китай, Индию и Индонезию, считается самым быстрорастущим на сегодняшний момент рынком ecommerce. Розничные онлайн-продажи здесь растут быстрее, чем в любом другом, более чем на 10%, превышая средний мировой показатель. По результатам прошлого года, объем рынка электронной коммерции в этом регионе за 2015 год нарастил свои объемы на 37% год к году.

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