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27.12.16 

Amazon укрепляется на европейском рынке fashion

Amazon укрепляется на европейском рынке fashion

Крупнейший в Европе немецкий модный онлайн-магазин Zalando столкнулся с "глобальной интернет-угрозой" – корпорацией Amazon.

Американский интернет-монстр подгребает под себя европейский рынок fashion, привлекая на свою сторону всех, кого может, включая моделей и светских львов. Компания не только предлагает товары таких мировых брендов, как Hugo Boss и Gucci, но и начала продавать одежду под собственным брендом. "Мы делаем больше, чем люди могут оценить в принципе", - прокомментировала вице-президент Amazon Fashion в Европе Сьюзен Сэйдмен. Она отметила, что бизнес в этом сегменте значительно отличается от любого другого.

Amazon запустил агрессивную кампанию в социальных сетях. Венгерская модель Барбара Павлин создает фотоальбомы и выкладывает рекламные ролики на YouTube. Итальянский модный блогер Чиара Феррани продвигает различные линии одежды, продающейся на Amazon, в том числе и свою собственную коллекцию обуви. Американская светская львица Оливия Палермо записала рекламу для соцсетей с участием своей любимой мальтийской болонки миссис Батлер. Цель кампании – создать Amazon репутацию модного места, а не только дешевого, отмечает Сэйдмен. "Наша миссия - стать местом, куда люди приходят, чтобы узнать модные направления, - говорит она. – Наша стратегия не в том, чтобы быть магазином скидок онлайн".

На сегодняшний день Amazon принадлежит 5,7% онлайн-рынка одежды и обуви в Западной Европе, а Zalando – 6,1%. При этом у лидера европейского модного рынка немецкой OttoGroup, традиционно работающей по печатным каталогам, снизилась доля с 11% в 2011 году до 6,2% в нынешнем.

Zalando повышает свою конкурентоспособность, совершенствуя дистрибуцию и расширяя ассортимент. В начале будущего года компания планирует открыть склад неподалеку от Парижа, что позволит обеспечить доставку заказов во Франции в течение 1-2 дней. В компании также планируют снизить стоимость фулфилмента за счет открытия в Польше собственного центра дистрибуции площадью 1,4 млн м². Он будет обеспечивать доставку заказов по всей Европе.

В Zalando заявили, что за последние несколько месяцев расширили ассортимент примерно на треть. Теперь компания предлагает покупателям около 200 тыс. наименований товаров. "Раньше мы не делали акцента на предпраздничную торговлю, - рассказал управляющий директор компании Рубен Риттер. – В этом году мы хотим быть уверены, что ассортимент к Рождеству более свеж и интересен, чем обычно".

В свою очередь, Amazon привлекает европейцев скидками, в частности, на внесезонную одежду. К примеру, три пятых джинсов Levi’s продавались на Amazon с дисконтом. Zalando же делал скидки лишь на 14% ассортимента этого бренда.

"Самый большой страх инвесторов Zalando – Amazon, расширяющий свои предложения в сегменте fashion и повышающий доверие к себе", - написал в своем блоге аналитик UBS Адам Кохрейн. По данным исследования UBS, в прошлом году в Германии 78% потребителей планировали покупки модной одежды на Amazon, и лишь 40% - на Zalando. 

Эксперты рынка уверены, что Zalando будет сложно конкурировать с Amazon, чьи продажи растут более чем на 20% в год. Однако немецкая компания обещает прирост оперативной прибыли с 4% в прошлом году, когда компания терпела убытки из-за постоплаты, до 5,5% в этом году.

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