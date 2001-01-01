27.12.16 "Почта России" автоматизировала отправку посылок

Онлайн-сервис "Отправка посылок" "Почты России" добавил программный интерфейс (API). Нововведение позволит интернет-магазинам автоматически подготовить документы и ускорить процесс сдачи посылок в почтовые отделения.

Сервисы почтового госоператора теперь можно будет встроить на сайт, в приложение, систему учета или документооборота. Интернет-магазины смогут на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки "Почтой России", снизить число ошибок при заполнении адресных данных и передавать клиенту почтовый трек-номер сразу после покупки. Упростятся и бизнес-процессы на складе: при подготовке заказа нужно будет лишь наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема.

Воспользоваться сервисом могут корпоративные клиенты с действующим договором на отправку посылок. Для того, чтобы получить к нему доступ, придется пройти регистрацию на сайте otpravka.pochta.ru и подать заявку на подключение. После проверки функционал будет активирован.

"Благодаря переводу сервисов в онлайн-формат мы стараемся сделать взаимодействие с Почтой более удобным, сложные проекты доступными "в один клик". Онлайн-сервис otpravka.pochta.ru – этап создания полноценной интернет-платформы, которая ляжет в основу принципиально нового подхода к взаимодействию Почты России с интернет-ритейлерами", – пояснил заместитель генерального директора по развитию государственных услуг и новых продуктов Родион Шишков.

"Почта России" неоднократно отмечала, что связывает свои надежды на рост выручки с развитием электронной коммерции. Доставка посылок к 2018 году, по прогнозам, обеспечит четверть денег, получаемых компанией. В связи с этим компания проводит плановые преобразования, направленные на сокращение сроков доставки и расширение набора услуг. В частности, специально для ecommerce-рынка в прошлом году были запущены два новых продукта "Посылка онлайн" и "Курьер онлайн".

Сервис otpravka.pochta.ru появился в июне этого года. В ФГУП обещают в скором времени запустить и собственный платежный сервис, который позволит интернет-ритейлерам принимать через него оплату онлайн банковскими картами и электронными деньгами.