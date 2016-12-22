26.12.16 На что потратили ритейлеры США свои рекламные бюджеты

Американские ритейлеры все больше средств тратят на продвижение в Сети. В 2016 году расходы на digital-рекламу в США выросли на 22,5% до $15,81 млрд.

Более 50,8% этих бюджетов потрачено на поисковую рекламу. Это на 3% больше, чем в прошлом году.

Ожидается, что доля медийной рекламы, к которой авторы исследования относят баннеры, видеорекламу и объявления в социальных сетях, увеличится на 1,8% и достигнет 42,8% от общих digital-расходов ритейлеров.

Самый стремительный рост показывает видеореклама в Интернете. Расходы на нее в отдельности вырастут на 31,6% по сравнению с 2015 годом. Доля этого канала в рекламном бюджете компаний вырастет по сравнению с 2015 годом с 12% до 12,9%.

В этом году каждая пятая российская компания, размещающая рекламу о себе, делала это только в Интернете. Темпы перераспределения рекламного бюджета в пользу онлайна при этом снизились.