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26.12.16 

Мобильная навигация раздражает покупателей

Мобильная навигация раздражает покупателей

Конверсия с десктопов в 2,6 раза превышает конверсию со смартфонов и в 1,3 раза – с планшетов. Такие выводы сделаны в исследовании Adobe, проведенном в Великобритании. В нем учитывались свыше 300 млрд посещений 16 тыс. продающих сайтов и свыше 90 млн включений различных приложений.

Конверсия с десктопов значительно выше, т.к. пользователи испытывают раздражение во время поиска с мобильных устройств. Примерно половина респондентов исследования отметила, что на смартфонах страницы загружаются очень медленно. Примерно столько же заявили, что их раздражает маленький экран. При этом 23% опрошенных сообщили, что пользуются десктопами, поскольку на большом экране легче разглядеть фотографию товара перед покупкой.

Другим негативным фактором названа неудобная навигация. Именно она может стать причиной, по которой пользователи предпочитаю десктопы для поиска и покупок. 28% респондентов отметили, что для шоппинга пользуются стационарными компьютерами, поскольку там навигация удобней.

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Комментарии читателей

Да ничего никого не раздражает. Просто Гугл получил подтверждению своему идиотизму - пессимизировать сайты без ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ мобильной версии.

Пользователь на мобильном ищет подходящий сайт, а потом на десктопе спокойно заказывает.

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