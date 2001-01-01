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23.12.16 

В Британии пытаются взыскать НДС с иностранных онлайн-продацов

В Британии пытаются взыскать НДС с иностранных онлайн-продацов

Авторитетная комиссия британских парламентариев начала расследование против зарубежных интернет-ритейлеров по причине их уклонения от уплаты НДС. Предполагается, что Amazon и eBay скрыли около £1 млрд налогов от продаж в рождественский период.

Парламентарий от консерваторов Ричард Бэкон уверен, что проверка необходима. "Мы уже не раз обсуждали вероятность сокрытия реальных сумм НДС в электронной торговле, и я считаю, что комиссия обязана рассмотреть этот вопрос", - сказал он.

Комиссия запросила помощи в этом вопросе у Национальной аудиторской службы и Государственного королевского управления по налогам и таможенным пошлинам (HMRC).

В последние годы иностранные продавцы (в основном, китайские) стали доминировать в продажах многих товаров на Amazon и eBay. В результате многие британские малые компании не выдержали конкуренции. 

Британская парламентская комиссия и раньше касалась проблем неуплаты налогов такими компаниями, как Starbucks, Google и Amazon. Результат их расследований стал причиной налоговых реформ в международной торговле, а также дал основание Европейской комиссии поднять вопрос о слишком больших льготах в налогообложении для крупных импортно-экспортных корпораций.

Еще в ноябре прошлого года британские парламентарии обратили внимание, что самыми популярными подарками в рождественский период являются товары из Китая, и торгующие ими на Amazon и eBay предприниматели не платят налог на добавочную стоимость. Однако сделать что-либо британские налоговики не могут, поскольку крупные продающие сайты, в том числе и Amazon, отказываются сотрудничать.

В январе нынешнего года Лин Хомер, возглавившая позднее HMRC, заявила парламентской комиссии: "Мы понимаем, что также, как с алкогольными напитками, тем людям, которые управляют всей цепочкой продаж, должны быть делегированы полномочия встраивать в нее уплату налогов. У провайдеров крупных онлайн-маркетплейсов есть такая возможность".

Двумя месяцами позднее Министерство финансов наделило HMRC правом связывать маркетплейсы обязательствами по отслеживанию уплаты НДС иностранными партнерами во избежание мошенничества. Окончательно это решение вступило в силу в сентябре.

Результатом стала регистрация в налоговой службе Великобритании 7 185 иностранных продавцов. Для сравнения, в 2015 году их было всего лишь 695. Несмотря на это, парламентарии скептически отнеслись к утверждению министра финансов Джейн Элисон о том, что НДС теперь взимается в полном объеме даже в предпраздничный период.

"Думаю, заявлять о полном успехе предпринятых HMRC шагов несколько преждевременно", - заявил Бэкон.

В то же время в Amazon и eBay утверждают, что в полной мере сотрудничают с HMRC, однако не наделены полномочиями гарантировать уплату НДС независимыми продавцами.

В комиссии же указывают на то, что HMRC опубликовало лишь количество зарегистрировавшихся в налоговом управлении иностранных торговцев, но не указало, какой процент от скрываемых ранее налогов теперь выплачивается.

Подобные трудности еще предстоит преодолеть отечественным налоговым службам. Внесенное АКИТ предложение блокировать иностранные сайты за неуплату НДС едва ли окажется популярным, если под блокировку попадут AliExpress или eBay.

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