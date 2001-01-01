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23.12.16 

DPD доставит в пункты выдачи "Юлмарта"

DPD доставит в пункты выдачи "Юлмарта"

Российский интернет-ритейлер "Юлмарт" и логистическая компания DPD объявили о начале сотрудничества. Пункты приёма и отправки посылок "Юлмарт Outpost" в Северо-Западном и Центральном регионах России стали партнерскими для логистического оператора. Доставлять в них свои заказы смогут и сторонние интернет-магазины. 

"Сотрудничество с DPD позволит нам увеличить продуктивную загрузку наших пунктов выдачи заказов, которые, по нашим оценкам, обладают существенным запасом мощности и свободным ресурсом в пределах 25–40% от максимальной пропускной способности объекта", - прокомментировал директор платформы "Пункты выдачи заказов" Михаил Пахомов. По его словам, "Юлмарт" готов к увеличению коэффициента полезного действия сети центров "Юлмарт Outpost" за счёт партнёрских заказов. 

 Директор по продажам DPD в России Наталья Плетнёва добавила, что клиенты получат ещё больше вариантов доставки на последней миле.

Платформа "Юлмарт Outpost" осуществляет полный цикл работы с партнёрским заказом: приём, хранение и выдачу посылок клиентам. На этапе тестового запуска сервис рассчитан преимущественно на выдачу заказов сторонних онлайн-ритейлеров, доставку которых осуществляет DPD, а также на приём и хранение клиентских посылок для последующей передачи логистическому партнёру. 

Руководитель направления "Развитие платформы" "Юлмарта" Андрей Сумароков сообщил, что в течение 2017 года компания планирует подключить к сервису приёма и выдачи партнёрских заказов 200 ecommerce-центров. Размер обрабатываемых посылок будет увеличен с 30 до 50 килограммов. Компания оценивает оборот отправлений в 1,3 миллиона операций в год

Ранее мы сообщали, что "Юлмарт"запускает франшизу  пунктов выдачи заказов расширенного формата Ulmart Store. Такие точки позволят решить проблему "последней мили" для самого "Юлмарта" и других интернет-магазинов  - партнеров компании. Они также предоставят онлайн-покупателям множество дополнительных услуг: оформление авиа- и железнодорожных билетов, выдача срочных почтовых отправлений, примерочные, центр бизнес-услуг, киоск товаров массового спроса (пресса, напитки, канцтовары и т.п.). "Юлмарт" берёт на себя функции обучения и сопровождения франчайзи, а также обеспечивает логистическую поддержку объектов сети Ulmart Store.

Все предпринимаемые шаги в конечном итоге должны помочь реализовать важную стратегическую цель "Юлмарта" – превращение интернет-магазина в популярный маркетплейс с офлайновыми площадями, лояльной базой клиентов и выверенной логистикой. Разговоры об этом ведутся еще с февраля 2014 года. В прошлом августе в компании даже называли вероятной датой запуска 2015 год, но сложившаяся экономическая ситуация вынудила внести в эти планы коррективы.

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