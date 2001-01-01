23.12.16 Интернет-магазины смогут отправлять "Почтой России" из Самары

Услуга "Почты России" для корпоративных клиентов "Посылка онлайн" стала доступна в Ростове-на-Дону, Самаре, Иркутске и Хабаровске. Теперь интернет-магазины смогут отправлять заказы уже из 8 городов в 114 населенных пунктов. Действующие тарифы при этом не меняются.

Запуск услуги "Посылка онлайн" состоялся в Москве в 2015 году. С апреля 2016 года услуга стала доступна в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Сервис рассчитан на крупных корпоративных клиентов с объемами не менее 1000 отправлений в месяц - для Московского региона и от 200 - для онлайн-магазинов из регионов. Посылки принимаются партиями и имеют преимущество при обработке в почтовом распределительном центре, что снижает сроки доставки.

В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Иркутске и Хабаровске стоимость внутригородской доставки посылки весом до 5 кг в рамках услуги "Посылка онлайн" составляет 84 рубля (без НДС). Стоимость услуги фиксирована и составляет для 30 городов Центральной России 149 рублей (с НДС). Посылки, отправляемые в Новосибирск, Красноярск, Томск, Барнаул и Кемерово, обходятся немного дороже — 189 рублей (с НДС). Тариф для Иркутска, Владивостока и Хабаровска — 289 рублей (с НДС). Средние сроки доставки таких посылок колеблются в зависимости от расстояний, но в большинство городов не превышают 5-6 дней.

"Почта России" не меняла тарифы, которые действуют с 2015 года. Для доставки в самые отдаленные населенные пункты России (например, Магадан, Кызыл, Петропавловск-Камчатский, Салехард, Южно-Сахалинск) добавлена новая тарифная зона (304 рубля без НДС).

Заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев так прокомментировал расширение зоны покрытия услугой "Посылка онлайн": "Оперативная и качественная доставка – важнейшее звено ведения бизнеса на рынке интернет-торговли". Он отметил, что почтовый оператор работает над тем, чтобы расширенная территория покрытия как можно скорее стала доступной для всех отечественных игроков дистанционной торговли.

Почтовый оператор не только создаёт новые сервисы, но и помогает интернет-магазинам начать их использовать. Так, совместно с АКИТ уже запланирован запуск бесплатных обучающих курсов для владельцев интернет-магазинов. Их ознакомят со специальными разделами сайта и онлайн-сервисами "Почты России". Планируется также создание специализированного портала для дистанционного обучения, проведение совместных семинаров и конференций.

"Почта России" по итогам 9 месяцев 2016 года обработала вдвое больше отправлений по сравнению с предыдущим годом. Выручка от операционной деятельности оператора выросла на 8,2% и достигла 119,7 млрд рублей против 110,6 млрд рублей годом ранее. При этом чистая прибыль компании составила 1,2 млрд рублей, в то время как за первые три четверти 2015 года этот показатель был равен 2,7 млрд рублей.

"Почта России" – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает порядка 194 млн посылок.