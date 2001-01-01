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22.12.16 

Доставка продуктов привлекла новых инвесторов

Доставка продуктов привлекла новых инвесторов

Сервис доставки продуктов Instamart провел первый раунд финансирования, получив 100 млн рублей. 

Вырученные средства пойдут на развитие продукта и IT-инфраструктуры, масштабирование проекта и продвижение мобильных приложений Instamart на iOS. Приложение на Android будет выпущено в январе 2017 года, обещают в компании.

Крупнейшими бизнес-ангелами стали корпорация Mail.Ru Group и экс-президент "Дикси" Илья Якубсон. Доли новых акционеров стартапа не разглашаются.

По оценкам Instamart, в следующие 3-5 лет интернет-торговля продуктами достигнет не менее 1% от общего объёма продаж в категории FMCG. Сейчас этот показатель, утверждают в компании, не превышает 0,2%, в то время как в Великобритании он составляет 5%, в США – 3,5%, во Франции – 3%.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка Instamart в 2015 году составила 24,3 млн рублей (рост +184% год к году), а чистая прибыль – 1,8 млн рублей. Для сравнения, в 2014 году чистый убыток сервиса составлял более 2 млн рублей при выручке 8,5 млн рублей. Весной этого года представители Instamart утверждали, что их бизнес растет примерно на 30% в месяц. По их оценкам, в 2017 году выручка компании может составить 500-700 млрд рублей. Ранее в компании для того же срока называли оценку в 1 млрд.

"За 2016 год мы смогли не только многократно увеличить выручку, но и кардинально улучшить операционные процессы и технологическую платформу. Если в начале года в центральном офисе Instamart было пять человек, то сейчас их более 30", – сообщил сооснователь Instamart Петр Федченков.

В ходе посевного раунда в этот проект уже вложились гендиректор и сооснователь Qiwi Сергей Солонин, управляющий директор Sberbank CIB Альберт Сагирян и ряд финансистов. Размер инвестиций тогда остался не известен, впрочем, источники на рынке утверждали, что стартап получил "несколько десятков миллионов рублей".

Согласно последним данным, содержащимся в ЕГРЮЛ, основным акционером ООО "Инстамарт" является Петр Федченков (29,7%). Андрею и Дмитрию Жулиным принадлежит по 27,23%, Альберт Сагирян владеет 7,92%, Сергей Солонин – 4,95%, Андрей Близневский – 1,98%, Дмитрий Каменский – 1%.

 Instamart доставляет продукты из гипермаркетов, аналогичных Ashan и Metro, и является одним из партнеров последнего. "ДНК бизнес-модели Instamart – это партнерство с ритейлерами", – рассказал о своем проекте Федченков. – "Мы изначально поняли, что бессмысленно конкурировать с ритейлерами, инвестируя в собственные распределительные центры и запасы скоропортящихся товаров. Не нужно делать плохо то, что ритейлеры делают хорошо и в несравнимо более крупном объеме. Поэтому мы делаем хорошо то, что исторически ритейлеры либо не делают, либо делают хуже – это присутствие в Интернете, онлайн-каталог, "последняя миля" до клиента и доставка в день заказа".

У компании нет собственных складов, товарных запасов и автомобильного парка. Доставка осуществляется с полок партнеров сервиса курьерами. Основным конкурентом в Instamart называют интернет-ритейлера "Утконос", однако, вероятно, в ближайшем будущем компании придется конкурировать и с другими стартапами, выходящими на этот рынок. Сейчас инвесторы охотно вкладываются в развитие онлайн-торговли продуктами питания и доставку готовых блюд. В эти сегменты идут уже не только традиционные крупные офлайновые сети. Так, ранее та же Mail.ru Group вложила $100 млн в сервис доставки готовой еды Delivery Club.

Рынок доставки готовых продуктов ожидает рост еще и за счет вероятного снятия ограничений на онлайн-торговлю алкоголем. Эксперты полагают, что "легализация" алкоголя в Сети поднимет средний чек продуктовых заказов.

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