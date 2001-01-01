

Главная >> Привлечение клиентов >> Поисковики и сбытовая реклама Читайте также | Ваш комментарий 13.03.17 Мобильный трафик - на сайт Ольга Коноплева - руководитель отдела трафика Kokoc.com (KokocGroup) Сегодня на мобильных устройствах поисковики лучше ранжируют два вида сайтов: адаптивные и мобильные. Мобильная версия Находится на отдельном поддомене, например, m.kokoc.com. Этот вариант подходит для небольших сайтов, содержащих меньше 1000 страниц. Крупным ресурсам, например, интернет-магазинам с 10 000 товаров, такой вариант не подойдет, потому что придется тратить слишком много сил и времени на поддержание двух сайтов. Как правило, структура мобильной версии отличается от основной тем, что содержит только часть страниц и функций. Но при ранжировании на смартфонах поисковики оценивают мобильную версию в совокупности с обычной. Проще говоря, мета-теги, тексты и правильный формат вывода листингов, которые необходимы для хорошего ранжирования, могут присутствовать только на десктопной версии. Сейчас этого достаточно, чтобы и мобильная попала на высокие позиции в выдаче. Допустим, страницы типа «категория+бренд» присутствуют только в основной версии интернет-магазина, а в мобильной - отсутствуют. В результате пользователи, ищущие со смартфонов телевизоры Samsung, все равно попадут на сайт магазина. Однако, в ближайшее время Google запустит mobile-first индекс. Проще говоря, поисковик в первую очередь начнет оценивать релевантность мобильной версии и только потом - десктопной. Таким образом, в коде мобильного сайта вам придется прописать мета-теги, а на их страницах - разместить тексты. В противном случае он будет ранжироваться невысоко, даже если с десктопной версией все в порядке. Так что пора синхронизировать оба сайта уже сейчас, так, чтобы изменения, которые появляются в десктопной версии, вносились и в мобильную. Если же мобильной версии пока нет, самое время позаботиться о ее создании. Время, необходимое на разработку, зависит от количества категорий и страниц основного сайта. К примеру, создание мобильной версии интернет-магазина с 10 000 товаров сравнимо с разработкой полноценного сайта и занимает около полугода. Основную часть работы составляет дизайн, а задача SEO-специалистов – проконтролировать настройку взаимосвязи основной и мобильной версий. Изначально поисковые системы воспринимают их как отдельные ресурсы. Для того, чтобы роботы могли их сопоставить и не воспринимали контент как дубли, необходимо оповестить поисковики о создании альтернативной версии. Для «Яндекса» это можно сделать с помощью атрибута rel="alternate" тега link, указанного в коде страниц основного сайта. Вот как сделали это мы, для страницы http://kokoc.com/services/prodvigenie-saitov/prodvizhenie-sayta-po-trafiku/: Google, в свою очередь, рекомендует использовать тег link с атрибутом rel="canonical" для указания соответствующей страницы основного сайта. Помимо тегов, полезно настроить перенаправление на мобильную версию на сервере, учитывая user-agent устройства, с которого просматривается сайт. Проще говоря, при заходе на ресурс с мобильного устройства, пользователь должен попадать на соответствующую страницу мобильной версии. После внесения всех изменений нужно дождаться их индексации поисковыми системами и отслеживать показатели трафика. В зависимости от объемов сайта придется подождать от 2 недель до 1 месяца. Адаптивная версия Это основной сайт, который адаптируется под любое устройство, которое использует человек. В отличие от мобильной версии, он не является отдельным ресурсом, находится на том же домене, что и основной сайт, и полностью дублирует его контент и структуру. Проще говоря, адаптивный сайт в смартфоне – тот же ресурс, что и на десктопе, но с некоторыми изменениями в дизайне и структуре. Этот вариант подходит для крупных интернет-магазинов, поскольку упрощает работу с большим количеством контента. Разработка адаптивной версии также равносильна разработке нового сайта, но в дальнейшем не требует полноценной поддержки двух отдельных ресурсов, как мобильная. Таким образом, инвестировав в разработку адаптивной версии один раз, можно сэкономить время и деньги в будущем. Однако, учитывая большое количество страниц, понадобиться больше полугода. Адаптив не нужно дополнительно оптимизировать и продвигать в поисковых системах, поэтому на него проще привлечь трафик. В этом случае работа оптимизатора похожа на действия при переезде сайта на новый дизайн: необходимо проследить за корректностью переноса системы URL-адресов, тегов, текстов, листингов и описаний товаров. Индексацию изменений поисковиками также придется ждать 2-4 недели. Проверка сайта Узнать, корректно ли работают адаптивная и мобильная версии сайта можно с помощью инструментов «Проверка мобильных страниц» в «Яндекс.Вебмастере» и «Удобство просмотра на мобильных устройствах» в Google Webmasters. Инструменты подскажут, что, к примеру, контент сайта не умещается на экране смартфона, отсутствуют значения некоторых мета-тегов или используются несовместимые плагины. Распространенная ошибка - закрытие графических элементов от индексации. В этом случае роботы поисковых систем не могут определить, что у сайта есть мобильная версия или адаптив. Динамика мобильного трафика Для того, чтобы продемонстрировать динамику мобильного трафика на различных вариантах сайтов, мы провели сравнительный анализ трех ресурсов: интернет-магазин детских товаров без мобильной и адаптивной версий сайта;

детских товаров без мобильной и адаптивной версий сайта; интернет-магазин сумок и аксессуаров с адаптивным дизайном, который запустился в мае 2015 года;

сумок и аксессуаров с адаптивным дизайном, который запустился в мае 2015 года; информационно-развлекательный портал с мобильной версией на поддомене, которая была создана в 2013 году. На графике видно, что интернет-магазин детских товаров, на котором нет ни мобильной версии, ни адаптива, показывает минимальные показатели прироста мобильного трафика с января 2015 года – всего 4%. Положительная динамика после перехода интернет-магазина сумок на адаптивный дизайн начала проявляться через 6 месяцев. На текущий момент чистый прирост составляет 17%. Максимальный результат показала мобильная версия информационно-развлекательного портала - 27%, однако стоит учесть, что она была запущена еще в 2013 году. Именно поэтому динамика перешла в стадию стагнации, в отличие от интернет-магазина сумок, который только-только перешел на адаптив. По нашим прогнозам, если информационный портал от мобильной версии перейдет на адаптивный дизайн, его посещаемость начнет расти. К примеру, сейчас у нас в работе находится сайт, который недавно совершил подобный переход для экономии ресурсов. Спустя 4 месяца на нем наблюдается положительная динамика мобильного трафика. Таким образом, для максимального и стабильного прироста трафика со смартфонов и планшетов лучше создавать адаптивный дизайн, который не нужно дополнительно продвигать в поисковых системах. Его мы и рекомендуем всем клиентам. При отсутствии времени и ограниченных финансах на разработку можно остановиться на мобильной версии. Однако нужно быть готовым к тому, что ее придется регулярно синхронизировать с основным сайтом, и рано или поздно рост мобильного трафика остановится. Правила перепечатки Интересно? Поделись: Tweet

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kaavain

http://www.trafaret.net Понятно, что это просто очередной пиар тонущего кокоса... Однако можно и прокомментировать: 1. Статья опоздала лет на 5, вряд ли сейчас найдется хоть кто-то, кто не в курсе проблемы. 2. Описание "мобильной версии" вообще неясно зачем было. Наверное, для объема текста. Мобильная ВЕРСИЯ была актуально пока браузеры были старыми а устройства - с экранами менее 320 точек в перерасчёта не программный пискель (то есть менее Айфона 5). Ну и встречался диалап. Сейчас и браузеры обновились с запасом на ретроградов, и устройств с экранами менее 320 почти нет. В остальном мобильная ВЕРСИЯ это только гимор и дороговизна, без преимуществ. 3. "Разработка адаптивной версии также равносильна разработке нового сайта" да вот хрен там. Попытка себе оставить фору по цене? Какая там разработка... Переходи на адаптивный дизайн может вообще быть бесплатным или стоить 3-5000р (покупка шаблона). Ибо в 90% случаев движок - покупной или бесплатный, но универсальный. Даже для уникального движка переверстка с таблиц на блоки никак не может стоить "как новый сайт" хотя бы потому, что все, кроме дизайна, уже готово. 13.03.17 16:47

Ольга

>1. Статья опоздала лет на 5, вряд ли сейчас найдется хоть кто-то, кто не в курсе проблемы. Точнее будет сказать, что она актуальна сейчас, как и 4-5 лет тому назад. Но, как показывает практика, многие из тех, кто в курсе проблемы, до сих пор не понимают масштабов бедствия (или не хотят понимать), и, как факт, она стала еще актуальней. Поэтому еще одно напоминание о проблеме даже сейчас, когда все и каждый в курсе проблемы, лишним не будет. >2. Описание "мобильной версии" вообще неясно зачем было. Наверное, для объема текста. Мобильная ВЕРСИЯ была актуально пока браузеры были старыми а устройства - с экранами менее 320 точек в перерасчёта не программный пискель (то есть менее Айфона 5). Ну и встречался диалап. Сейчас и браузеры обновились с запасом на ретроградов, и устройств с экранами менее 320 почти нет. В остальном мобильная ВЕРСИЯ это только гимор и дороговизна, без преимуществ. И тут понимаю, что у Вас есть согласие со мной, так как я придерживаюсь того же мнения: остается ли мобильная версия актуальной? Если Вы дочитали статью до конца, то увидите настоятельную рекомендацию о том, что если и задумываться о мобильной версии, то только в виде адаптивного дизайна. >3. "Разработка адаптивной версии также равносильна разработке нового сайта" да вот хрен там. Попытка себе оставить фору по цене? Какая там разработка... Переходи на адаптивный дизайн может вообще быть бесплатным или стоить 3-5000р (покупка шаблона). Ибо в 90% случаев движок - покупной или бесплатный, но универсальный. Даже для уникального движка переверстка с таблиц на блоки никак не может стоить "как новый сайт" хотя бы потому, что все, кроме дизайна, уже готово. Не для всех сайтов дешевое решение останется действительно "дешевым". Да, для сайтов с бесплатными или покупными, но недоработанными движками это будет вариантом, но опять же насколько хорошим? Но это конечно может быть менее проблематично и не приравниваться к разработке нового дизайна. А вот в рамках больших проектов, где не сайты, а махины с мегамассивами информации – такие эксперименты не позволительны. А тем более у тех, у которых покупные движки доработаны и переработаны по несколько раз, переход на адаптив равносилен разработке нового дизайна, а иногда даже и больше, тем более если речь заходит о доработках устаревшего сайта с точки зрения улучшения и развития, где "заодно" делается очень и очень много, и таких примеров масса. 13.03.17 19:30

kaavain

http://www.trafaret.net "Да, для сайтов с бесплатными или покупными, но недоработанными движками" Движок не имеет никакого отношения к адаптивной верстке. Если для движка есть шаблон адаптивный - то сайт будет адаптивным. Вот, например, у меня адаптивный шаблон натянутый на самый простецкий движок, ЦМС Гетсимпл: www.trafafert.tv не отличается практически ничем от той же верстке на самом совершенном движке. Поэтому надо отделять - движок от верстки. 13.03.17 19:36

kaavain

http://www.trafaret.net Я понял. Слишком много букв, теряется смысл... В любом случае, разработка дизайна + движок никак не может стоить столько же, сколько разработка дизайна. И уже тем более столько, сколько стоит ДОРАБОТКА. Имя: * E-mail: Сайт: Комментарий: * → введите буквы и цифры с изображения * . Все буквы - латинские (английские)

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