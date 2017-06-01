Да уж, к лету что-то сильно захромало у Boxberry. На этой неделе сразу 2 проблемы. Одна достаточно серьезная. Оформили заказ на ПВЗ, передали 22 мая на Новодмитровскую в 16.30. 24 мая, когда движения по заказу не было (доставка в ПВЗ Мытищи, т.е. 1 р.д.), обратились в службу поддержки. Нам сообщили, что ПВЗ экстренно закрыт и с клиентом будут согласовывать перенаправление на другой ПВЗ. Клиент сложный, думали, что не согласится. Хотя не понимаю, почему свой косяк нельзя было исправить курьерской доставке по цене самовывоза. Ну да ладно. попросила сообщить результаты. Ответа не последовало. Ладно, 25 мая снова обратились в службу поддержки. Ответили, что перемещение согласовано. Однако заказ так на ПВЗ не поступил. Считаем сроки - 22 сдали, 1 р.д. доставка, на ПВЗ не позднее 17 часов 24 мая. По состоянию на 22.35 25 мая заказа в ПВЗ нет. Как и нет уже уверенности, что 26 мая поступит. Учитывая то, что клиент не простой, на 99% заказ нам сорвали.Ну и вишенкой на торте стало то, что мы решили воспользоваться передачей заказа в ближайшем ПВЗ. 24 мая в службу поддержки обратились с вопросом до какого часа нужно сдать заказы, чтобы уехали в тот же день в Шереметьево. Ответ был до 17.00. Ок, привезли заранее в 14.30. Спрашиваем "Был курьер?", Ответ: "Да, уже был". Как, Карл? С девочками мы поговорили, выяснили во сколько примерно бывает курьер. Будем пробовать успевать привозить рано, хотя это крайне неудобно. Это уже не первый раз, когда в службе поддержки дают некорректную информацию. И вообще, имхо, неправильно, когда в ПВЗ, принимающий заказы от ИМов, курьер приезжает в 12-14 часов. Хорошо бы отрегулировать этот вопрос, чтобы хотя бы не ранее 15.00 курьер приезжал.