Boxberry - нужны отзывы
01/06/2017
Добрый день!
По нашим данным, с Вами связался специалист нашей компании и предоставил информацию.
К сожалению, пункт выдачи по адресу: 141021, Мытищи г., Борисовка ул., д.8а был экстренно закрыт. В связи с закрытием пункта выдачи с Вашим клиентом был согласован пункт выдачи по адресу: 141000, Мытищи г., Колонцова ул., д.5, пав. 18. Заказ был доставлен клиенту 26.05.
По вопросу приема заказов в отделениях: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Отделение, расположенное по адресу: Москва г., Руднёвка ул., д.19 не осуществляет экспресс-прием заказов от интернет-магазинов. Вне зависимости от времени передачи заказов отправление происходит на следующий день. Информацию об условиях приема заказов в отделениях можно уточнить на нашем сайте в разделе Интернет-магазинам, вкладка Пункты приема посылок от интернет-магазинов.
Ваши звонки в контакт-центр по обслуживанию юридических лиц были прослушаны. К сотруднику, который предоставил некорректную информацию об условиях приема, применены штрафные санкции. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства.
Ваши предложения по улучшению интерфейса личного кабинета направлены в ИТ-отдел.
Анна --:
Да уж, к лету что-то сильно захромало у Boxberry. На этой неделе сразу 2 проблемы. Одна достаточно серьезная. Оформили заказ на ПВЗ, передали 22 мая на Новодмитровскую в 16.30. 24 мая, когда движения по заказу не было (доставка в ПВЗ Мытищи, т.е. 1 р.д.), обратились в службу поддержки. Нам сообщили, что ПВЗ экстренно закрыт и с клиентом будут согласовывать перенаправление на другой ПВЗ. Клиент сложный, думали, что не согласится. Хотя не понимаю, почему свой косяк нельзя было исправить курьерской доставке по цене самовывоза. Ну да ладно. попросила сообщить результаты. Ответа не последовало. Ладно, 25 мая снова обратились в службу поддержки. Ответили, что перемещение согласовано. Однако заказ так на ПВЗ не поступил. Считаем сроки - 22 сдали, 1 р.д. доставка, на ПВЗ не позднее 17 часов 24 мая. По состоянию на 22.35 25 мая заказа в ПВЗ нет. Как и нет уже уверенности, что 26 мая поступит. Учитывая то, что клиент не простой, на 99% заказ нам сорвали.
Ну и вишенкой на торте стало то, что мы решили воспользоваться передачей заказа в ближайшем ПВЗ. 24 мая в службу поддержки обратились с вопросом до какого часа нужно сдать заказы, чтобы уехали в тот же день в Шереметьево. Ответ был до 17.00. Ок, привезли заранее в 14.30. Спрашиваем "Был курьер?", Ответ: "Да, уже был". Как, Карл? С девочками мы поговорили, выяснили во сколько примерно бывает курьер. Будем пробовать успевать привозить рано, хотя это крайне неудобно. Это уже не первый раз, когда в службе поддержки дают некорректную информацию. И вообще, имхо, неправильно, когда в ПВЗ, принимающий заказы от ИМов, курьер приезжает в 12-14 часов. Хорошо бы отрегулировать этот вопрос, чтобы хотя бы не ранее 15.00 курьер приезжал.
Да уж, к лету что-то сильно захромало у Boxberry. На этой неделе сразу 2 проблемы. Одна достаточно серьезная. Оформили заказ на ПВЗ, передали 22 мая на Новодмитровскую в 16.30. 24 мая, когда движения по заказу не было (доставка в ПВЗ Мытищи, т.е. 1 р.д.), обратились в службу поддержки. Нам сообщили, что ПВЗ экстренно закрыт и с клиентом будут согласовывать перенаправление на другой ПВЗ. Клиент сложный, думали, что не согласится. Хотя не понимаю, почему свой косяк нельзя было исправить курьерской доставке по цене самовывоза. Ну да ладно. попросила сообщить результаты. Ответа не последовало. Ладно, 25 мая снова обратились в службу поддержки. Ответили, что перемещение согласовано. Однако заказ так на ПВЗ не поступил. Считаем сроки - 22 сдали, 1 р.д. доставка, на ПВЗ не позднее 17 часов 24 мая. По состоянию на 22.35 25 мая заказа в ПВЗ нет. Как и нет уже уверенности, что 26 мая поступит. Учитывая то, что клиент не простой, на 99% заказ нам сорвали.
Ну и вишенкой на торте стало то, что мы решили воспользоваться передачей заказа в ближайшем ПВЗ. 24 мая в службу поддержки обратились с вопросом до какого часа нужно сдать заказы, чтобы уехали в тот же день в Шереметьево. Ответ был до 17.00. Ок, привезли заранее в 14.30. Спрашиваем "Был курьер?", Ответ: "Да, уже был". Как, Карл? С девочками мы поговорили, выяснили во сколько примерно бывает курьер. Будем пробовать успевать привозить рано, хотя это крайне неудобно. Это уже не первый раз, когда в службе поддержки дают некорректную информацию. И вообще, имхо, неправильно, когда в ПВЗ, принимающий заказы от ИМов, курьер приезжает в 12-14 часов. Хорошо бы отрегулировать этот вопрос, чтобы хотя бы не ранее 15.00 курьер приезжал.
Добрый день!
По нашим данным, с Вами связался специалист нашей компании и предоставил информацию.
К сожалению, пункт выдачи по адресу: 141021, Мытищи г., Борисовка ул., д.8а был экстренно закрыт. В связи с закрытием пункта выдачи с Вашим клиентом был согласован пункт выдачи по адресу: 141000, Мытищи г., Колонцова ул., д.5, пав. 18. Заказ был доставлен клиенту 26.05.
По вопросу приема заказов в отделениях: на данный момент ряд пунктов приема предоставляют услугу «Экспресс-прием заказов», при передаче посылки до 17:00 отправление производится в этот же день, после 17:00 - на следующий день.
Отделение, расположенное по адресу: Москва г., Руднёвка ул., д.19 не осуществляет экспресс-прием заказов от интернет-магазинов. Вне зависимости от времени передачи заказов отправление происходит на следующий день. Информацию об условиях приема заказов в отделениях можно уточнить на нашем сайте в разделе Интернет-магазинам, вкладка Пункты приема посылок от интернет-магазинов.
Ваши звонки в контакт-центр по обслуживанию юридических лиц были прослушаны. К сотруднику, который предоставил некорректную информацию об условиях приема, применены штрафные санкции. Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства.
Ваши предложения по улучшению интерфейса личного кабинета направлены в ИТ-отдел.
Ирина Щёголева,
Управляющая интернет-магазина "Паутинка" Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
Управляющая интернет-магазина "Паутинка" Интернет-магазин "Паутинка"
Москва, Россия
08/06/2017
Здравствуйте!
Как-то плохо вы прорабатываете сложившуюся ситуацию!
Оба клиента заказ забрали, причем в тот же день, но статус поменялся только по одному. По заказу YNM3535650 нет правильного статуса уже больше недели. "Хорошо" у Вас работают технические специалисты. Сколько нам еще ждать, когда они все починят?
Созданный по поводу сложившейся ситуации 05 мая запрос от поддержки Яндекс.Доставки Вы судя по всему игнорируете
Ольга Терехова:
Добрый день.
Примите, пожалуйста, извинения от лица компании за доставленные неудобства.
Задержка доставки произошла по техническим причинам, которые были выявлены и устранены специалистами.
Заказы 30.05 приняты в отделении Boxberry.
Информация о сложившейся ситуации была передана на проработку.
Ирина Щёголева:
Здравствуйте! А что случилось с доставкой по Москве в ПВЗ? Наученные горьким опытом сообщаем клиентам, что доставка на вторые сутки, после передачи. Заказы YNM3536763 и YNM3535650 переданы на доставку 23 мая и до сих не доставлены. Клиенты очень не довольны, мы тоже, уже не знаем как объяснять!
Здравствуйте! А что случилось с доставкой по Москве в ПВЗ? Наученные горьким опытом сообщаем клиентам, что доставка на вторые сутки, после передачи. Заказы YNM3536763 и YNM3535650 переданы на доставку 23 мая и до сих не доставлены. Клиенты очень не довольны, мы тоже, уже не знаем как объяснять!
Добрый день.
Примите, пожалуйста, извинения от лица компании за доставленные неудобства.
Задержка доставки произошла по техническим причинам, которые были выявлены и устранены специалистами.
Заказы 30.05 приняты в отделении Boxberry.
Информация о сложившейся ситуации была передана на проработку.
Здравствуйте!
Как-то плохо вы прорабатываете сложившуюся ситуацию!
Оба клиента заказ забрали, причем в тот же день, но статус поменялся только по одному. По заказу YNM3535650 нет правильного статуса уже больше недели. "Хорошо" у Вас работают технические специалисты. Сколько нам еще ждать, когда они все починят?
Созданный по поводу сложившейся ситуации 05 мая запрос от поддержки Яндекс.Доставки Вы судя по всему игнорируете
19/06/2017
Добрый день.
Повторно приносим извинения за доставленные неудобства.
К сожалению, действительно, соответствующий статус о получении заказа не был проставлен своевременно.
С ответственным за данную ситуацию сотрудником была проведена дополнительная работа для исключения подобного в будущем.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Ирина Щёголева:
Здравствуйте!
Как-то плохо вы прорабатываете сложившуюся ситуацию!
Оба клиента заказ забрали, причем в тот же день, но статус поменялся только по одному. По заказу YNM3535650 нет правильного статуса уже больше недели. "Хорошо" у Вас работают технические специалисты. Сколько нам еще ждать, когда они все починят?
Созданный по поводу сложившейся ситуации 05 мая запрос от поддержки Яндекс.Доставки Вы судя по всему игнорируете
Ольга Терехова:
Добрый день.
Примите, пожалуйста, извинения от лица компании за доставленные неудобства.
Задержка доставки произошла по техническим причинам, которые были выявлены и устранены специалистами.
Заказы 30.05 приняты в отделении Boxberry.
Информация о сложившейся ситуации была передана на проработку.
Ирина Щёголева:
Здравствуйте! А что случилось с доставкой по Москве в ПВЗ? Наученные горьким опытом сообщаем клиентам, что доставка на вторые сутки, после передачи. Заказы YNM3536763 и YNM3535650 переданы на доставку 23 мая и до сих не доставлены. Клиенты очень не довольны, мы тоже, уже не знаем как объяснять!
Здравствуйте! А что случилось с доставкой по Москве в ПВЗ? Наученные горьким опытом сообщаем клиентам, что доставка на вторые сутки, после передачи. Заказы YNM3536763 и YNM3535650 переданы на доставку 23 мая и до сих не доставлены. Клиенты очень не довольны, мы тоже, уже не знаем как объяснять!
Добрый день.
Примите, пожалуйста, извинения от лица компании за доставленные неудобства.
Задержка доставки произошла по техническим причинам, которые были выявлены и устранены специалистами.
Заказы 30.05 приняты в отделении Boxberry.
Информация о сложившейся ситуации была передана на проработку.
Здравствуйте!
Как-то плохо вы прорабатываете сложившуюся ситуацию!
Оба клиента заказ забрали, причем в тот же день, но статус поменялся только по одному. По заказу YNM3535650 нет правильного статуса уже больше недели. "Хорошо" у Вас работают технические специалисты. Сколько нам еще ждать, когда они все починят?
Созданный по поводу сложившейся ситуации 05 мая запрос от поддержки Яндекс.Доставки Вы судя по всему игнорируете
Добрый день.
Повторно приносим извинения за доставленные неудобства.
К сожалению, действительно, соответствующий статус о получении заказа не был проставлен своевременно.
С ответственным за данную ситуацию сотрудником была проведена дополнительная работа для исключения подобного в будущем.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Николай Павленко,
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
Владелец, Руководитель ИП Павленко
Глухомань, Россия
|1
21/06/2017
По одному из интернет-магазинов сотрудничали с BoxBerry. Здорово облегчало жизнь, т.к пункты выдачи их есть по всей стране, практически в каждом городе.
По одному из интернет-магазинов сотрудничали с BoxBerry. Здорово облегчало жизнь, т.к пункты выдачи их есть по всей стране, практически в каждом городе.
Буба Касторский,
... ...
... ...
21/06/2017
Коллеги, дайте аналог Боксберри по охвату России сетью ПВЗ.
Отправки из Москвы.
Нет сил уже разгребать косяки этой компании.
Менеджеры из Брянска вообще ни за что не отвечают. Мы быстрее от наших клиентов получаем обновления по заказам, чем от своего менеджера.
И это лишь маленькая часть проблем Боксберри.
Коллеги, дайте аналог Боксберри по охвату России сетью ПВЗ.
Отправки из Москвы.
Нет сил уже разгребать косяки этой компании.
Менеджеры из Брянска вообще ни за что не отвечают. Мы быстрее от наших клиентов получаем обновления по заказам, чем от своего менеджера.
И это лишь маленькая часть проблем Боксберри.
21/06/2017
Добрый день.
Для возможности детально проработать ситуацию сообщите, пожалуйста, номера заказов, по которым менеджер предоставил вам информацию несвоевременно.
Буба Касторский:
Коллеги, дайте аналог Боксберри по охвату России сетью ПВЗ.
Отправки из Москвы.
Нет сил уже разгребать косяки этой компании.
Менеджеры из Брянска вообще ни за что не отвечают. Мы быстрее от наших клиентов получаем обновления по заказам, чем от своего менеджера.
И это лишь маленькая часть проблем Боксберри.
Коллеги, дайте аналог Боксберри по охвату России сетью ПВЗ.
Отправки из Москвы.
Нет сил уже разгребать косяки этой компании.
Менеджеры из Брянска вообще ни за что не отвечают. Мы быстрее от наших клиентов получаем обновления по заказам, чем от своего менеджера.
И это лишь маленькая часть проблем Боксберри.
Добрый день.
Для возможности детально проработать ситуацию сообщите, пожалуйста, номера заказов, по которым менеджер предоставил вам информацию несвоевременно.
Денис Денис,
Директор по маркетингу luvr-shop.ru
Директор по маркетингу luvr-shop.ru
21/06/2017
Здравствуйте, из последнего платежа удержали порядка 30 000 рублей без какой-либо детализации (в акте указано "оказание услуг доставки"). Указать за какие заказы эти услуги оказаны Боксбери не может. Кто-то сталкивался с подобным? Как вообще действовать в этом случае?
Здравствуйте, из последнего платежа удержали порядка 30 000 рублей без какой-либо детализации (в акте указано "оказание услуг доставки"). Указать за какие заказы эти услуги оказаны Боксбери не может. Кто-то сталкивался с подобным? Как вообще действовать в этом случае?
23/06/2017
Добрый день!
Денис, спасибо за обращение, действительно, взаиморасчёты предыдущего месяца были осложнены переходом с одной системы расчётов на другую, из-за чего образовалась задолженность, которая и была удержана в июне. 21.06 на ваш электронный адрес была направлена информация по взаиморасчетам. Также, насколько знаю, детально этот вопрос уже был проработан вами и специалистом поддержки. Остались ли у Вас вопросы?
Денис Денис:
Здравствуйте, из последнего платежа удержали порядка 30 000 рублей без какой-либо детализации (в акте указано "оказание услуг доставки"). Указать за какие заказы эти услуги оказаны Боксбери не может. Кто-то сталкивался с подобным? Как вообще действовать в этом случае?
Здравствуйте, из последнего платежа удержали порядка 30 000 рублей без какой-либо детализации (в акте указано "оказание услуг доставки"). Указать за какие заказы эти услуги оказаны Боксбери не может. Кто-то сталкивался с подобным? Как вообще действовать в этом случае?
Добрый день!
Денис, спасибо за обращение, действительно, взаиморасчёты предыдущего месяца были осложнены переходом с одной системы расчётов на другую, из-за чего образовалась задолженность, которая и была удержана в июне. 21.06 на ваш электронный адрес была направлена информация по взаиморасчетам. Также, насколько знаю, детально этот вопрос уже был проработан вами и специалистом поддержки. Остались ли у Вас вопросы?
26/06/2017
Работаем с Боксберри чуть более двух месяцев. Отправлено около 300 заказов. Как-то удавалось избежать ошибок и недопонимания. Но вот случилось.
2 июня от нас в Бокбсерри ушел заказ на доставку в Норильск. Заказ почти на 32 тыс. руб. Уже оплачен клиентом. Срок доставки в Норильск - 10 рабочих дней. Прошло больше 3-х недель - заказ не доставлен в пункт самовывоза.
Мы обратились в службу поддержки. Вначале с нами вообще не хотели разговаривать, так как мы работаем с Boxberry через курьерскую службу-посредник.
Со скандалом, но мы добились права общаться с их операторами напрямую. Правда толку от этого оказалось...
Оператор Боксберри (имя не помню) пообещала, что заказ будет в ПВЗ в Норильске 21 июня.
21 июня заказа в ПВЗ не оказалось. Мы опять позвонили.
" - в прошлый раз оператор ошиблась, заказ точно будет 23-го" - сообщила нам другая девушка из Боксберри.
26 июня получаем письмо от клиента: заказа до сих пор нет. Звоним в Боксберри:
"- заказ в транспортном отделе...
- где физически находится заказ?
- не знаю. Как только появится информация, вам сообщат."
Естественно, никто не сообщил. Случайно узнаем контакты персонального менеджера Боксберри, который работает с нашей курьерской службой-посредником - Яковлев Евгений.
Звоним, интересуемся судьбой заказа.
Уважаемые участники форума! Переведу на русский язык несколько фраз из лексикона Boxberry:
1) "Постараюсь как можно быстрее решить ваш проблему" - это типичная отписка сотрудника, который за полдня (!!!) не удосужился оторвать телефонную трубку от стола и набрать транспортный отдел.
2) "Как только появится информация - вам сообщат" - это значит, что пока не начнешь звонить сам каждый час - никто не пошевелится.
3) "Вы можете дать вашему клиенту телефоны контакт-центра Боксберри, чтобы с вопросами по доставке она звонила нам " - а потом клиент будет удивляться, что call-центр Боксберри сказал ему, что заказ получен или кормить завтраками.
Уважаемые сотрудники Boxberry! Если вы вдруг каким-то чудом заглядываете сюда.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Качество сервиса - это не ангельский голосок девушки в call-центре, а способность РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ, которая возникла ПО ВАШЕЙ ВИНЕ.
Напомню: ВАМИ утерян заказ на 32 тыс. руб. Уже оплаченный клиентом. Клиентка осталась без денег и без покупки.
Пишу "утерян", потому что спустя три недели никто из сотрудников Boxberry не может сказать где находится заказ. За время разбирательств нам ни разу не перезвонили, ни разу не извинились, ни разу не связались с клиентом. Просто потеряли и все. Как будто заказа и не было никогда.
"Как только транспортный отдел сообщит" - а если он сообщит через, год, два, три? Ваши менеджеры и правда считают, что работая с клиентами в сфере логистики, можно отвечать подобным образом?
Подобную работу и такое отношение к клиентам считаю абсолютно неприемлемым.
Работаем с Боксберри чуть более двух месяцев. Отправлено около 300 заказов. Как-то удавалось избежать ошибок и недопонимания. Но вот случилось.
2 июня от нас в Бокбсерри ушел заказ на доставку в Норильск. Заказ почти на 32 тыс. руб. Уже оплачен клиентом. Срок доставки в Норильск - 10 рабочих дней. Прошло больше 3-х недель - заказ не доставлен в пункт самовывоза.
Мы обратились в службу поддержки. Вначале с нами вообще не хотели разговаривать, так как мы работаем с Boxberry через курьерскую службу-посредник.
Со скандалом, но мы добились права общаться с их операторами напрямую. Правда толку от этого оказалось...
Оператор Боксберри (имя не помню) пообещала, что заказ будет в ПВЗ в Норильске 21 июня.
21 июня заказа в ПВЗ не оказалось. Мы опять позвонили.
" - в прошлый раз оператор ошиблась, заказ точно будет 23-го" - сообщила нам другая девушка из Боксберри.
26 июня получаем письмо от клиента: заказа до сих пор нет. Звоним в Боксберри:
"- заказ в транспортном отделе...
- где физически находится заказ?
- не знаю. Как только появится информация, вам сообщат."
Естественно, никто не сообщил. Случайно узнаем контакты персонального менеджера Боксберри, который работает с нашей курьерской службой-посредником - Яковлев Евгений.
Звоним, интересуемся судьбой заказа.
Уважаемые участники форума! Переведу на русский язык несколько фраз из лексикона Boxberry:
1) "Постараюсь как можно быстрее решить ваш проблему" - это типичная отписка сотрудника, который за полдня (!!!) не удосужился оторвать телефонную трубку от стола и набрать транспортный отдел.
2) "Как только появится информация - вам сообщат" - это значит, что пока не начнешь звонить сам каждый час - никто не пошевелится.
3) "Вы можете дать вашему клиенту телефоны контакт-центра Боксберри, чтобы с вопросами по доставке она звонила нам " - а потом клиент будет удивляться, что call-центр Боксберри сказал ему, что заказ получен или кормить завтраками.
Уважаемые сотрудники Boxberry! Если вы вдруг каким-то чудом заглядываете сюда.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Качество сервиса - это не ангельский голосок девушки в call-центре, а способность РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ, которая возникла ПО ВАШЕЙ ВИНЕ.
Напомню: ВАМИ утерян заказ на 32 тыс. руб. Уже оплаченный клиентом. Клиентка осталась без денег и без покупки.
Пишу "утерян", потому что спустя три недели никто из сотрудников Boxberry не может сказать где находится заказ. За время разбирательств нам ни разу не перезвонили, ни разу не извинились, ни разу не связались с клиентом. Просто потеряли и все. Как будто заказа и не было никогда.
"Как только транспортный отдел сообщит" - а если он сообщит через, год, два, три? Ваши менеджеры и правда считают, что работая с клиентами в сфере логистики, можно отвечать подобным образом?
Подобную работу и такое отношение к клиентам считаю абсолютно неприемлемым.
28/06/2017
Дополняю отзыв.
Спустя 24 (!!!!) дня вместо положенных 10-и посылка таки доставлена в Норильск. Но радовался я рано....
Вместо двух коробок клиентке выдана одна. На вторую сотрудники Boxberry забыли наклеить штрих-код.
На требование выдать клиентке вторую коробку от нашего магазина потребовали перечень товаров в коробке. Перечень был незамедлительно отправлен, хотя это абсолютно не ваше дело, что я кладу в коробку клиенту. Я взял на себя обязательство не отправлять запрещенные грузы - остальное вас не касается.
Наступил следующий рабочий день. Посылка не выдана.
"Информация передана в соответствующее подразделение. Ожидаем ответ."
Сотрудники Boxberry, вы просто охренели от наглости, своего бардака и безнаказанности!!!!
Уважаемая, Ольга Терехова! Решать вопросы в уютном привате с вами я не буду. Обсуждать то, как компания Boxberry динамит клиентов, полнейший бардак и отсутствие ответственности будем здесь. Чтобы все видели.
Я ТРЕБУЮ ВЫДАТЬ ЗАКАЗ КЛИЕНТУ. СЕГОДНЯ.
Дополняю отзыв.
Спустя 24 (!!!!) дня вместо положенных 10-и посылка таки доставлена в Норильск. Но радовался я рано....
Вместо двух коробок клиентке выдана одна. На вторую сотрудники Boxberry забыли наклеить штрих-код.
На требование выдать клиентке вторую коробку от нашего магазина потребовали перечень товаров в коробке. Перечень был незамедлительно отправлен, хотя это абсолютно не ваше дело, что я кладу в коробку клиенту. Я взял на себя обязательство не отправлять запрещенные грузы - остальное вас не касается.
Наступил следующий рабочий день. Посылка не выдана.
"Информация передана в соответствующее подразделение. Ожидаем ответ."
Сотрудники Boxberry, вы просто охренели от наглости, своего бардака и безнаказанности!!!!
Уважаемая, Ольга Терехова! Решать вопросы в уютном привате с вами я не буду. Обсуждать то, как компания Boxberry динамит клиентов, полнейший бардак и отсутствие ответственности будем здесь. Чтобы все видели.
Я ТРЕБУЮ ВЫДАТЬ ЗАКАЗ КЛИЕНТУ. СЕГОДНЯ.
28/06/2017
Добрый день, Дмитрий.
Спасибо за ваш отзыв.
Мы, действительно, очень сожалеем, что подвели вас и доставили заказ позже запланированного.
На сегодняшний день заказ доставлен и может быть выдан получателю в полном объеме. С получателем связались, сообщили.
Про нарушение сроков доставки:
Произошла задержка отправки партии заказов в Норильск. Причина в том, что в Норильске закрыли аэропорт на реконструкцию. Партия была перенаправлена наземным транспортом на это ушло дополнительное время.
Плановые сроки доставки из Москвы в Норильск с учетом авиаперевозок 6 рабочих дней, из-за вынужденной отправки наземным транспортом задержка составила 13 календарных дней .
Про маркировку коробок:
Ваш посредник передал в нашу службу доставки две коробки, скрепленные скотчем (что является некорректной упаковкой для перевозки), составил и подписал акт приема-передачи, в котором указал одно место, что и привело к соответствующей маркировке.
Просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не могли выдать получателю коробку, по документам ему не предназначавшуюся. Нам было необходимо запросить у вас дополнительную информацию – это сделано для вашей безопасности, чтобы заказы получали именно те, кому они предназначены, а не злоумышленники.
Конечно, это исключительный случай, и большинство заказов мы доставляем в срок и с корректной маркировкой, надеемся, у нас еще будет шанс доказать вам это.
Еще раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию!
Дмитрий Иванов:
Дополняю отзыв.
Спустя 24 (!!!!) дня вместо положенных 10-и посылка таки доставлена в Норильск. Но радовался я рано....
Вместо двух коробок клиентке выдана одна. На вторую сотрудники Boxberry забыли наклеить штрих-код.
На требование выдать клиентке вторую коробку от нашего магазина потребовали перечень товаров в коробке. Перечень был незамедлительно отправлен, хотя это абсолютно не ваше дело, что я кладу в коробку клиенту. Я взял на себя обязательство не отправлять запрещенные грузы - остальное вас не касается.
Наступил следующий рабочий день. Посылка не выдана.
"Информация передана в соответствующее подразделение. Ожидаем ответ."
Сотрудники Boxberry, вы просто охренели от наглости, своего бардака и безнаказанности!!!!
Уважаемая, Ольга Терехова! Решать вопросы в уютном привате с вами я не буду. Обсуждать то, как компания Boxberry динамит клиентов, полнейший бардак и отсутствие ответственности будем здесь. Чтобы все видели.
Я ТРЕБУЮ ВЫДАТЬ ЗАКАЗ КЛИЕНТУ. СЕГОДНЯ.
Дополняю отзыв.
Спустя 24 (!!!!) дня вместо положенных 10-и посылка таки доставлена в Норильск. Но радовался я рано....
Вместо двух коробок клиентке выдана одна. На вторую сотрудники Boxberry забыли наклеить штрих-код.
На требование выдать клиентке вторую коробку от нашего магазина потребовали перечень товаров в коробке. Перечень был незамедлительно отправлен, хотя это абсолютно не ваше дело, что я кладу в коробку клиенту. Я взял на себя обязательство не отправлять запрещенные грузы - остальное вас не касается.
Наступил следующий рабочий день. Посылка не выдана.
"Информация передана в соответствующее подразделение. Ожидаем ответ."
Сотрудники Boxberry, вы просто охренели от наглости, своего бардака и безнаказанности!!!!
Уважаемая, Ольга Терехова! Решать вопросы в уютном привате с вами я не буду. Обсуждать то, как компания Boxberry динамит клиентов, полнейший бардак и отсутствие ответственности будем здесь. Чтобы все видели.
Я ТРЕБУЮ ВЫДАТЬ ЗАКАЗ КЛИЕНТУ. СЕГОДНЯ.
Добрый день, Дмитрий.
Спасибо за ваш отзыв.
Мы, действительно, очень сожалеем, что подвели вас и доставили заказ позже запланированного.
На сегодняшний день заказ доставлен и может быть выдан получателю в полном объеме. С получателем связались, сообщили.
Про нарушение сроков доставки:
Произошла задержка отправки партии заказов в Норильск. Причина в том, что в Норильске закрыли аэропорт на реконструкцию. Партия была перенаправлена наземным транспортом на это ушло дополнительное время.
Плановые сроки доставки из Москвы в Норильск с учетом авиаперевозок 6 рабочих дней, из-за вынужденной отправки наземным транспортом задержка составила 13 календарных дней .
Про маркировку коробок:
Ваш посредник передал в нашу службу доставки две коробки, скрепленные скотчем (что является некорректной упаковкой для перевозки), составил и подписал акт приема-передачи, в котором указал одно место, что и привело к соответствующей маркировке.
Просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не могли выдать получателю коробку, по документам ему не предназначавшуюся. Нам было необходимо запросить у вас дополнительную информацию – это сделано для вашей безопасности, чтобы заказы получали именно те, кому они предназначены, а не злоумышленники.
Конечно, это исключительный случай, и большинство заказов мы доставляем в срок и с корректной маркировкой, надеемся, у нас еще будет шанс доказать вам это.
Еще раз приносим извинения за сложившуюся ситуацию!
Ответить
Разделы форума
Открытие бизнесаБизнес-планирование
Привлечение инвестиций
Название и регистрация
Сайт и приложение
Первые шаги
Привлечение клиентовSEO и продающий маркетинг
Продвижение бренда
Нестандартные методы продвижения
Эффективность рекламы
Удержание клиентовДизайн и usability
Контент
CRM и взаимоотношения с клиентами
Ведение бизнесаАвтоматизация
Бухгалтерия и налогообложение
Безопасность
Доставка и логистика
Обучение и управление персоналом
Общий менеджмент
Платежные системы
Управление ассортиментом
Юридические вопросы
Тенденции развитияРоссийские тенденции
Международные тенденции
Специальные форумыНовости Oborot.ru
Кофейня
Работа над ошибками
Архив