saminkin:



Очень странная ситуация.



Клиент заказ товар в пункт самовывоза на 656067, Барнаул г, Павловский тракт, д.283. После уведомления о приходе товара в пункт самовывоза клиент поехал забирать заказ, но пункта фактически там не оказалось. Да, есть вывеска boxberry, но пункта нет. По ее словам, при ней приезжали люди за заказами, но уходили ни с чем.



Соответственно было сразу написано в службу поддержки, но там после того как поменяли общение с наших персональных менеджеров на девочек роботов, проблему решить стало крайне затруднительно.



Ответ, пункт работает пусть клиент забирает заказ. Точка. Хотелось бы прояснить ситуацию.



Добрый день!По нашим данным, с Вами связался специалист нашей компании и предоставил информацию. К сожалению, пункт выдачи по адресу 656056, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 283 был экстренно закрыт. В связи с закрытием пункта выдачи с Вашим клиентом была согласована курьерская доставка заказа. 07.04 заказ был доставлен клиенту.Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства.