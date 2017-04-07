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Boxberry - нужны отзывы



Ссылка на сообщение Екатерина boxberry
07/04/2017

saminkin:

Очень странная ситуация.

Клиент заказ товар в пункт самовывоза на 656067, Барнаул г, Павловский тракт, д.283. После уведомления о приходе товара в пункт самовывоза клиент поехал забирать заказ, но пункта фактически там не оказалось. Да, есть вывеска boxberry, но пункта нет. По ее словам, при ней приезжали люди за заказами, но уходили ни с чем.

Соответственно было сразу написано в службу поддержки, но там после того как поменяли общение с наших персональных менеджеров на девочек роботов, проблему решить стало крайне затруднительно.

Ответ, пункт работает пусть клиент забирает заказ. Точка. Хотелось бы прояснить ситуацию.


Добрый день!
По нашим данным, с Вами связался специалист нашей компании и предоставил информацию. К сожалению, пункт выдачи по адресу 656056, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 283 был экстренно закрыт. В связи с закрытием пункта выдачи с Вашим клиентом была согласована курьерская доставка заказа. 07.04 заказ был доставлен клиенту.
Приносим Вам извинения от лица компании за причиненные неудобства.



Ссылка на сообщение Екатерина Boxberry,
Консультант Служба доставки Boxberry
Москва, Россия
12/04/2017

Цитата:

Собственно, по результатам поста мы получили запрос на наш файл от Boxberry. Отправили, получили от них анализ, из которого ясно следует, что логика сроков доставки у Boxberry совершенно другая, чем у всех остальных компаний.
Если вы привыкли к тому, что срок доставки 1 день означает "сегодня сдали - завтра привезли на ПВЗ" (ну, например, работаете с SL, ИМЛ, да даже с Грастиным), то тут это не так. 1 день означает в реальности 2.
То есть сдали сегодня, завтра заказ отправился на доставку, а послезавтра приехал. Это и есть график Boxberry. Официальный.
Вывод 1 - надо прибавлять к указанным срокам 1 день (для нормально работающей логики).
Вывод 2 - работать с Москвой и СПБ в этой ситуации сложно. 2 дня на доставку по Москве и Подмосковью - это очень долго.


Добрый день!
Как мы договорились в разговоре по телефону, публикуем подробный ответ здесь:

1. Согласно п. 4.1.10. Договора публичной оферты на оказание услуг, доставка отправлений до пункта выдачи осуществляется исполнителем/перевозчиком в сроки, указанные на сайте http://boxberry.ru и в п. 3.1.5. договора. День приема отправления не учитывается при исчислении срока доставки.

Рассмотрим на примере:
Регламентированный срок доставки в пункт выдачи Москвы составляет 1 рабочий день без учета дня приема отправления.
Таким образом, переданные в службу доставки 10 апреля (понедельник) отправления, должны поступить в пункт выдачи 11 апреля (вторник).
Если отправление было принято 07 апреля (пятница), поступило в пункт выдачи 10 апреля (понедельник), срок доставки: 10 – 7 – 2 (выходных дня) = 1 день.

Пример с выходными: заказы, переданные 08 апреля (суббота), должны быть готовы к выдаче 11 апреля (вторник). Поскольку в расчёте сроков участвуют только рабочие дни, то днём приёмки считается 10 апреля (понедельник), этот день в расчёте не участвует.

2. Мы подробно проработали предоставленный вами отчёт, действительно, по указанным заказам нарушены сроки. Для получение компенсации заполните, пожалуйста, заявление, ранее отправленное вам на почту.
От лица компании Boxberry приносим вам извинения за сложившуюся ситуацию.

3. Со своей стороны мы делаем всё, чтобы по максимальному количеству отправлений обеспечивать доставку день в день.



Ссылка на сообщение Олег Додилов,
Менеджер Розмарин
22/04/2017

Здравствуйте

Боксберри доставляет заказы в Грозный сейчас с учетом протестов дальнобойщиков?



Ссылка на сообщение Екатерина Boxberry,
Консультант Служба доставки Boxberry
Москва, Россия
26/04/2017

Олег Додилов:

Здравствуйте

Боксберри доставляет заказы в Грозный сейчас с учетом протестов дальнобойщиков?


Добрый день.

В связи с забастовками из-за протестов, связанных с системой «Платон», доставка на Кавказ временно приостановлена.
Мы возобновим отгрузки сразу после снятия блокады, но к отправке грузы продолжаем принимать в обычном режиме.
По последней информации прибытие части партии заказов в Грозный и Махачкалу ожидается 27-28.04.2017.


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