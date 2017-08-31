Поясните как необходимо заказывать забор заказов из офиса.Из меня 2 день делают дуру.Итак:28 августа в 8,51 мы в личном кабинете оформили заявку на забор заказов из офиса.Забор на 29 августа с 14-18.29 августа в 16,00 уточняем заявка обработана?Все ок. Даже дали телефон сотрудника.В 17,30 я звоню курьеру. И выясняется нашего забора нет в маршрутном листе и он вообще в другом конце города.Начинаем связываться со службой поддержки. "Ой. приносим извинения и все такое".Согласовали забор заказов на 29 августа с 9-12. Это был официальный ответ компании.29 августа в 10 утра связываюсь со службой поддержки.ИИИИ тишина.В 11.30 я опять начинаю тормошить компанию.И вот ответ:" Забор 29 августа с 14-18"Это что за свинство такое?Я начала возмущаться.Мне ответили: "мы взяли на контроль ...."Мне чихать на ваш контроль.Компания 2 раз подводит и нет гарантии что вообще заберет груз.С 14-18 не будет никого в офисе, получается опять переносить забор заказов и мы подводим клиентов из раздолбайства компании.