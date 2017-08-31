Boxberry - нужны отзывы
Анастасия Не,
не лек
не лек
31/08/2017
Заказ 15330
Ольга Терехова:
Добрый день.
Для возможности провести работу по произошедшей ситуации сообщите, пожалуйста, номер заказа.
Анастасия Не:
Поясните как необходимо заказывать забор заказов из офиса.
Из меня 2 день делают дуру.
Итак:
28 августа в 8,51 мы в личном кабинете оформили заявку на забор заказов из офиса.
Забор на 29 августа с 14-18.
29 августа в 16,00 уточняем заявка обработана?
Все ок. Даже дали телефон сотрудника.
В 17,30 я звоню курьеру. И выясняется нашего забора нет в маршрутном листе и он вообще в другом конце города.
Начинаем связываться со службой поддержки. "Ой. приносим извинения и все такое".
Согласовали забор заказов на 29 августа с 9-12. Это был официальный ответ компании.
29 августа в 10 утра связываюсь со службой поддержки.
ИИИИ тишина.
В 11.30 я опять начинаю тормошить компанию.
И вот ответ:
" Забор 29 августа с 14-18"
Это что за свинство такое?
Я начала возмущаться.
Мне ответили: "мы взяли на контроль ...."
Мне чихать на ваш контроль.
Компания 2 раз подводит и нет гарантии что вообще заберет груз.
С 14-18 не будет никого в офисе, получается опять переносить забор заказов и мы подводим клиентов из раздолбайства компании.
Поясните как необходимо заказывать забор заказов из офиса.
Из меня 2 день делают дуру.
Итак:
28 августа в 8,51 мы в личном кабинете оформили заявку на забор заказов из офиса.
Забор на 29 августа с 14-18.
29 августа в 16,00 уточняем заявка обработана?
Все ок. Даже дали телефон сотрудника.
В 17,30 я звоню курьеру. И выясняется нашего забора нет в маршрутном листе и он вообще в другом конце города.
Начинаем связываться со службой поддержки. "Ой. приносим извинения и все такое".
Согласовали забор заказов на 29 августа с 9-12. Это был официальный ответ компании.
29 августа в 10 утра связываюсь со службой поддержки.
ИИИИ тишина.
В 11.30 я опять начинаю тормошить компанию.
И вот ответ:
" Забор 29 августа с 14-18"
Это что за свинство такое?
Я начала возмущаться.
Мне ответили: "мы взяли на контроль ...."
Мне чихать на ваш контроль.
Компания 2 раз подводит и нет гарантии что вообще заберет груз.
С 14-18 не будет никого в офисе, получается опять переносить забор заказов и мы подводим клиентов из раздолбайства компании.
Добрый день.
Для возможности провести работу по произошедшей ситуации сообщите, пожалуйста, номер заказа.
Заказ 15330
Ольга Терехова,
Консультант Служба доставки Boxberry
Москва
Консультант Служба доставки Boxberry
Москва
04/09/2017
Добрый день!
По техническим причинам заявка на курьерский забор 29.08, к сожалению, не была выполнена. С ответственным за данную ситуацию сотрудником была проведена дополнительная работа для исключения подобных сбоев в будущем. Позвольте принести вам извинения от лица компании за причиненные неудобства.
По нашим данным, курьер забрал у вас заказы 30.08. На сегодняшний день большинство заказов поступили в города назначения и выданы клиентам.
Анастасия Не:
Заказ 15330
Ольга Терехова:
Добрый день.
Для возможности провести работу по произошедшей ситуации сообщите, пожалуйста, номер заказа.
Анастасия Не:
Поясните как необходимо заказывать забор заказов из офиса.
Из меня 2 день делают дуру.
Итак:
28 августа в 8,51 мы в личном кабинете оформили заявку на забор заказов из офиса.
Забор на 29 августа с 14-18.
29 августа в 16,00 уточняем заявка обработана?
Все ок. Даже дали телефон сотрудника.
В 17,30 я звоню курьеру. И выясняется нашего забора нет в маршрутном листе и он вообще в другом конце города.
Начинаем связываться со службой поддержки. "Ой. приносим извинения и все такое".
Согласовали забор заказов на 29 августа с 9-12. Это был официальный ответ компании.
29 августа в 10 утра связываюсь со службой поддержки.
ИИИИ тишина.
В 11.30 я опять начинаю тормошить компанию.
И вот ответ:
" Забор 29 августа с 14-18"
Это что за свинство такое?
Я начала возмущаться.
Мне ответили: "мы взяли на контроль ...."
Мне чихать на ваш контроль.
Компания 2 раз подводит и нет гарантии что вообще заберет груз.
С 14-18 не будет никого в офисе, получается опять переносить забор заказов и мы подводим клиентов из раздолбайства компании.
Поясните как необходимо заказывать забор заказов из офиса.
Из меня 2 день делают дуру.
Итак:
28 августа в 8,51 мы в личном кабинете оформили заявку на забор заказов из офиса.
Забор на 29 августа с 14-18.
29 августа в 16,00 уточняем заявка обработана?
Все ок. Даже дали телефон сотрудника.
В 17,30 я звоню курьеру. И выясняется нашего забора нет в маршрутном листе и он вообще в другом конце города.
Начинаем связываться со службой поддержки. "Ой. приносим извинения и все такое".
Согласовали забор заказов на 29 августа с 9-12. Это был официальный ответ компании.
29 августа в 10 утра связываюсь со службой поддержки.
ИИИИ тишина.
В 11.30 я опять начинаю тормошить компанию.
И вот ответ:
" Забор 29 августа с 14-18"
Это что за свинство такое?
Я начала возмущаться.
Мне ответили: "мы взяли на контроль ...."
Мне чихать на ваш контроль.
Компания 2 раз подводит и нет гарантии что вообще заберет груз.
С 14-18 не будет никого в офисе, получается опять переносить забор заказов и мы подводим клиентов из раздолбайства компании.
Добрый день.
Для возможности провести работу по произошедшей ситуации сообщите, пожалуйста, номер заказа.
Заказ 15330
Добрый день!
По техническим причинам заявка на курьерский забор 29.08, к сожалению, не была выполнена. С ответственным за данную ситуацию сотрудником была проведена дополнительная работа для исключения подобных сбоев в будущем. Позвольте принести вам извинения от лица компании за причиненные неудобства.
По нашим данным, курьер забрал у вас заказы 30.08. На сегодняшний день большинство заказов поступили в города назначения и выданы клиентам.
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