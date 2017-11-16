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Boxberry - нужны отзывы
16/11/2017
вторую неделю все заказы идут с задержкой от 4 дней и до "как повезет". Сейчас пришла рассылка о задержке, до этого просто молча не доставляли заказы.
Анна А.:
Коллеги, кто работает с Boxberry напрямую и регулярно. Посмотрите, пожалуйста, заказы сданные на этой неделе, начиная с понедельника, как проходят сортировку? С каким опозданием?
Коллеги, кто работает с Boxberry напрямую и регулярно. Посмотрите, пожалуйста, заказы сданные на этой неделе, начиная с понедельника, как проходят сортировку? С каким опозданием?
вторую неделю все заказы идут с задержкой от 4 дней и до "как повезет". Сейчас пришла рассылка о задержке, до этого просто молча не доставляли заказы.
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