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07.04.17 

В нише онлайн-дискаунтеров прибавление

В нише онлайн-дискаунтеров прибавление

Андрей Загоруйко (основатель VC.ru), Николай Белоусов (основатель интернет-магазина Madrobots) и Андрей Азаров (основатель сервиса FixTaxi) открыли онлайн-дискаунтер "Прозапас", торгующий товарами FMCG-группы с долгим сроком хранения. Учредителями проекта в равных долях являются Белоусов и Загоруйко. Белоусов значится гендиректором компании, Азаров занимается закупками товаров и общением с сетями.

Бизнесмены обещают продавать товары мелким оптом с 30% дисконтом относительно рыночных цен. Такая разница будет достигаться за счет ограниченного ассортимента, как у магазинов эконом-класса, постоянного мониторинга акционных предложений у поставщиков, фокусирования на товарах длительного хранения и использования модуля автоматизированных интеллектуальных закупок "Глафира", способного формировать заказы на недельный объем продаж на основании загружаемых в него прайс-листов поставщиков.

Стартует "Прозапас" всего с сотней SKU, однако в планах компании нарастить число ассортиментных позиций до 300. По словам Белоусова, такой линейки хватит, чтобы покрыть 90% потребностей домохозяйств в товарах категории "бакалея", "бытовая химия" и "канцелярия".

Первым городом проекта станет столица (в пределах МКАД и на территории Новой Москвы), но основатели обещают к концу года выйти на рынок Санкт-Петербурга и других крупных городов. Поставщиками магазина пока выступают METRO C&C, "Лента" и "Магнит", но в будущем сервис рассчитывает выйти на прямое сотрудничество с производителями.

"Прозапас" арендует складские помещения у reWorker, который также занимается доставкой товаров потребителям. Сервис осуществляет доставку в течение двух дней с момента заказа. Первая доставка — бесплатная, последующие – 300 рублей. Минимальная сумма покупки – три тысячи рублей.

Основатели вложили в проект 10 млн рублей и утверждают, что для дальнейшего развития им требуется порядка $1 млн. Кроме выхода в другие города, проекту нужны средства для развития "Глафиры".

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