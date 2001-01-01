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07.04.17 

У "Директа" - новые форматы баннеров

У "Директа" - новые форматы баннеров

"Яндекс. Директ" упростил рекламодателям жизнь, расширив функционал Конструктора объявлений. Нововведение позволит небольшим интернет-магазинам сократить расходы на услуги дизайнеров. 

Теперь сервис поддерживает больше форматов объявлений. Кроме того, обновились шаблоны, а также добавлены новые способы загрузки изображений, говорится в блоге сервиса.  

Аккаунт-директор ArrowMedia (Kokoc Group) Иван Акимов отметил, что "Яндекс" идет по стопам Google, который еще несколько лет назад дал рекламодателям возможность самостоятельно создавать графические объявления в AdWords с помощью шаблонов.

"В "Директе" же этот функционал был ограничен, что осложняло продвижение интернет-магазинов, у которых в штате нет дизайнеров: для создания подходящих объявлений приходилось расходовать дополнительные средства на услуги агентств или фрилансеров. А небольшие компании с ограниченным бюджетом фактически не могли воспользоваться инструментом. Обновление "Коммандера" избавит рекламодателей от расходов на внештатных дизайнеров и позволит быстро создавать объявления по шаблонам, что особенно важно для владельцев интернет-магазинов, самостоятельно занимающихся продвижением в "Директе", - прокомментировал Oborot.ru Акимов.

По его словам, новые форматы баннеров значительно расширят охват за счет показа на площадках, которые не поддерживали базовые графические объявления, изначально запущенные "Яндексом".

 Новые форматы

В Конструкторе теперь можно создавать объявления следующих форматов: 300×300, 120×1000, 600×240, 500×300, 600×300, 280×336, 480×320 и 320×480 пикселей.

Чем больше форматов выберет рекламодатель в своей кампании (мобильной и десктопной), тем больше позиций он может получить на различных рекламных площадках. Следовательно, можно получить больше трафика и продаж.

Обновления в шаблонах

В каждый шаблон теперь можно добавить свой логотип, адрес сайта и дополнительный текст. При этом каждое текстовое поле стало на десять символов длиннее, что поможет рекламодателям немного увеличить описание предложения, а также упростит проведение экспериментов.

А еще появился инструмент "Тон", позволяющий менять тон ярких изображений, чтобы тексты не "гасли" на их фоне.

 

В "Яндексе" предупреждают, что пропорции некоторых текстовых блоков и изображений были изменены. Поэтому при создании объявлений на основе уже существующих может потребоваться внесение изменений: придется заново кадрировать  изображение под новый формат.

Работа с изображениями

При создании объявлений в Конструкторе, теперь можно будет загружать изображения по URL или использовать картинки, загруженные в систему ранее (они будут храниться в отдельной библиотеке).

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