07.04.17 Один из исков о банкротстве "Юлмарта" признан недействительным

История с исками о банкротстве "Юлмарта" получила новый эпизод. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление Сбербанка о признании недействительным договора между председателем совета директоров НАО "Юлмарт" Дмитрием Костыгиным и предпринимателем Олегом Морозовым. На основании именно этого договора было подано заявление о банкротстве интернет-ритейлера.

В феврале 2015 года Костыгин выдал "Юлмарту" кредит размером 250 млн рублей на год. В начале 2016 года он переуступил долг Морозову, который обратился к "Юлмарту", а затем подал иск в арбитражный суд. Причиной обращения с заявлением о банкротстве стал тот факт, что ритейлер не погасил долг перед предпринимателем.

Кроме Олега Морозова, иски о банкротстве "Юлмарта" или структур компании в настоящее время подали ООО "Консультационная группа "Санация" (требует банкротства ООО "Юлмарт Продуктово-закупочная компания"), ООО "Балтийская электронная площадка" (требует банкротства ООО "Юлмарт Девелопмент" и ООО "Юлмарт региональная сбытовая компания"). Также в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Сбербанк требует от группы "Юлмарт" 1 млрд рублей.

Ритейлера уже довольно давно сотрясает конфликт акционеров, из-за которого компания не может назначить гендиректора. В августе прошлого года из "Юлмарта" ушел основатель и гендиректор Сергей Федоринов.