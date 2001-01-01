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07.04.17 

Фулфилмент-операторы учатся доставлять быстрее

Фулфилмент-операторы учатся доставлять быстрее

Фулфилмент-оператор Marschroute во втором полугодии 2016 года увеличил количество выполненных заказов в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием. Согласно данным самой компании, рост обусловлен началом работы с крупными интернет-магазинами, внедрением дополнительных сервисов и оптимизацией внутренних процессов.

 Выручка Marschroute за период с июня по декабрь прошлого года составила 490 млн рублей. Доля доставок собственной курьерской службой выросла с 20% до 23%, процент доставок заказов "Почтой России" снизился на 3% до 29%. Остальные 48% пришлись на других партнеров. В августе 2016 года складская площадка компании класса А в логистическом парке "Белая Дача Логопарк" была расширена на 10 000 кв.м.

 "Бизнес 90% наших клиентов в той или иной мере связан с онлайн-коммерцией, у кого-то на 100% , а кто-то имеет подразделения в разрезе омниканальности", - прокомментировал Oborot.ru генеральный директор компании Вячеслав Помещиков. По его словам, для удобства интернет-магазинов в компании работают с товарами, имеющими срок годности и мносоставными товарами, а также совместно с операторами доставки отслеживают конечный срок жизни любого заказа.

Оператор наладил полный цикл работы с крупногабаритными заказами, учет товаров, занимающих несколько мест хранения, а также сегментированное хранение в соответствии со сроком годности и датой производства товаров. Кроме того, в конце 2016 года Marschroute запустил услуги доставки день в день и в ночное время, что важно при работе с многосоставными товарами и товарами, имеющими короткий срок годности.

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