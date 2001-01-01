05.04.17 У кого самые большие онлайн-продажи?

Аналитическое агентство Data Insight при поддержке Ruward составило рейтинг "E-Commerce Index TOP-100 2016". В него включены сто крупнейших российских интернет-магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2016 года.

При составлении рейтинга использовалась комплексная методика сбора данных. Информация уточнялась и у самих интернет-магазинов.

Рейтинг возглавил Wildberries.ru с оборотом 45,6 млрд рублей за 2016 год. Рост составил 43%. По сравнению с 2015 годом интернет-магазин поднялся на две позиции. Второе место у Ulmart.ru с 38,8 млрд рублей оборота (рост 8%). Ритейлер сохранил за собой ту же позицию, что и год назад. Замыкает тройку призеров Citilink.ru с 31,6 млрд рублей оборота (рост 30%). В 2015 году интернет-магазин занимал четвертую позицию.

Больше всего за год свой оборот в онлайне увеличил Detmir.ru – на 120% до 3,11 млрд рублей. Компания занимает в рейтинге 39-е место, за год она поднялась на 29 позиций.

А вот как выглядит весь рейтинг:

Лидером по количеству доставленных заказов также оказался Wildberries.ru – 29 млн (рост 37%), вторым Ulmart.ru – 7,82 млн (рост 6%). Третье место у Exist.ru – 6,1 млн (падение 8%), который по обороту оказался лишь восьмым с показателем 17,8 млрд рублей (рост 3%).

Больше всего увеличил число доставленных заказов тот же Detmir.ru - на 207% до 1,21 млн штук.

Самый большой средний чек оказался у занимающего 57-е место по обороту Kns.ru (электроника и техника) – 71,19 тыс. рублей (+19). На второй позиции - Notik.ru (электроника и техника) – 53,16 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Re-store.ru (электроника и техника) – 39,31 тыс. рублей.

Больше всего увеличил средний чек на 21% до 7,13 тыс. рублей Oldi.ru (электроника и техника). А вот самое резкое снижение среднего чека - у Detmir.ru – 28% до 2 570 рублей.

В рейтинг включены российские розничные интернет-магазины, которые были активными (принимали и исполняли онлайн-заказы) по состоянию на конец отчетного периода, т.е. на декабрь 2016 года.

Международные ритейлеры включались в рейтинг, если онлайн-продажи в России они ведут через российское юридическое лицо, а для российских/русскоязычных покупателей у компании есть отдельный домен (или поддомен).

Торговые площадки (сайты, на которых в роли продавца для всех или для большей части заказов выступает не компания – владелец сайта, а другие компании) в рейтинг не включались. Также в рейтинг не вошли интернет-магазины, работающие исключительно с юридическими лицами или осуществляющие продажи только оптовыми и мелкооптовыми партиями.

Напомним, что предыдущий рейтинг "Ecommerce. Index TOP-100" возглавил интернет-магазин Exist.ru.