05.04.17 РАЭК просит не блокировать сайты без суда

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) раскритиковала предложения министра культуры Владимира Мединского о внесудебной блокировке сайтов с пиратским контентом. Свою позицию РАЭК изложила в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Представители отрасли обеспокоены тем, что решение о блокировке сайта будет приниматься административным органом, который в отличие от суда не является независимым. Кроме того, при такой схеме владелец сайта теряет возможность реализовать своё конституционное право на защиту, поскольку исключен из процесса.

Также в РАЭК считают, что инициатива Министерства культуры создает опасный прецедент: внесудебный порядок предлагается применять к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности государства. Если правки будут внесены, другие участники рынка тоже смогут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом.

"В связи с изложенным заявляем об отрицательной оценке нашей Ассоциацией предлагаемых Минкультуры и кинематографистами мер, описанных в СМИ и будем добиваться того, чтобы мнение интернет-отрасли учитывалось при рассмотрении указанных законопроектов", – резюмируют авторы письма.

В марте 2017 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект о блокировке так называемых "производных сайтов в сети Интернет" ("зеркал") пиратских сайтов без проведения отдельного заседания по официальному запросу от правообладателя или Роскомнадзора. Интернет-провайдеров, не исполняющих такое предписание, ждет штраф размером до 100 тысяч рублей.

Мединский предложил действовать жестче и разрешить внесудебную блокировку не только "зеркал" уже запрещенных сайтов, но и вообще сайтов с пиратским контентом. "Сайт пиратский после серии предупреждений закрывается в досудебном порядке, а после этого должен доказать, что он не пиратский. А вторая методика, но к ней нужно осторожно подойти, — наказание за скачивание: скачал — получаешь сразу счет за это скачивание", – пояснил министр культуры.

Ранее по решению районных судов Роскомнадзор регулярно блокировал интернет-магазины, торгующие контрафактными товарами самых разных категорий. Блокировались онлайн-магазины по продаже сумок и одежды известных брендов, а также часов и кроссовок. Контрафакт определялся по фотографии, а интересы "пострадавших" брендов защищали районные суды. Также Роскомнадзор блокирует сайты, продающие алкоголь.